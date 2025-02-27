Разработчики на россии больше не смогут создавать приложения Apple

Apple заблокировала доступ российских разработчиков к платформе Apple Developer Enterprise Program (ADEP).

По данным российских IT-источников, доступ был приостановлен 12 февраля, что лишило компании возможности создавать и распространять внутренние iOS-приложения вне App Store. Одна из петербургских IT-компаний подтвердила, что все их корпоративные приложения удалены.

Перед отключением Apple уведомила разработчиков о прекращении действия корпоративных сертификатов, с помощью которых подписывались и распространялись приложения. Ранее ADEP активно использовалась для тестирования ПО, а также для работы корпоративных чат-ботов, CRM-систем и логистических сервисов.

Несмотря на ограничения, App Store продолжает работать в России, однако ранее Apple уже удалила из магазина VPN-приложения и некоторые новостные сервисы в соответствии с требованиями местных властей.