Разработчики на россии больше не смогут создавать приложения Apple27.02.25
Apple заблокировала доступ российских разработчиков к платформе Apple Developer Enterprise Program (ADEP).
По данным российских IT-источников, доступ был приостановлен 12 февраля, что лишило компании возможности создавать и распространять внутренние iOS-приложения вне App Store. Одна из петербургских IT-компаний подтвердила, что все их корпоративные приложения удалены.
Перед отключением Apple уведомила разработчиков о прекращении действия корпоративных сертификатов, с помощью которых подписывались и распространялись приложения. Ранее ADEP активно использовалась для тестирования ПО, а также для работы корпоративных чат-ботов, CRM-систем и логистических сервисов.
Несмотря на ограничения, App Store продолжает работать в России, однако ранее Apple уже удалила из магазина VPN-приложения и некоторые новостные сервисы в соответствии с требованиями местных властей.
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Apple заблокировала доступ российских разработчиков к платформе Apple Developer Enterprise Program (ADEP).
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