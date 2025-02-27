Розробники на росії більше не зможуть створювати програми Apple27.02.25
Apple заблокувала доступ російських розробників до платформи Apple Developer Enterprise Program (ADEP).
За даними російських IT-джерел, доступ було припинено 12 лютого, що позбавило компанії можливості створювати та поширювати внутрішні iOS-додатки поза App Store. Одна з петербурзьких IT-компаній підтвердила, що всі їхні корпоративні програми видалені.
Перед відключенням Apple повідомила розробників про припинення дії корпоративних сертифікатів, за допомогою яких підписувалися та розповсюджувалися програми. Раніше ADEP активно використовувалася для тестування програмного забезпечення, а також для роботи корпоративних чат-ботів, CRM-систем та логістичних сервісів.
Незважаючи на обмеження, App Store продовжує працювати на росії, проте раніше Apple вже видалила з магазину VPN-додатки і деякі сервіси новин відповідно до вимог місцевої влади.
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Розробники на росії більше не зможуть створювати програми Apple Apple блокування війна розробка
Apple заблокувала доступ російських розробників до платформи Apple Developer Enterprise Program (ADEP).
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