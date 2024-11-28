Raspberry Pi Pico 2 W получил поддержку Wi-Fi 2,4 ГГц и Bluetooth 5.2

Raspberry Pi анонсировала микроконтроллерную плату Pico 2 W, которая работает на новом чипе RP2350 и стоит всего $7. Это решение сохраняет аппаратную и программную совместимость с предыдущими моделями, предлагая усовершенствованные возможности.

Pico 2 W оснащен двухъядерным процессором, работающим на частоте 150 МГц. Пользователи могут выбирать между ядрами Arm Cortex-M33 или открытыми RISC-V Hazard 3. На плате доступно 4 МБ флэш-памяти для хранения кода, а сам чип RP2350 имеет 520 КБ SRAM.

Главной новинкой является добавление беспроводной связи: Wi-Fi 802.11n (2,4 ГГц) и Bluetooth 5.2, что расширяет область использования платы. Для тех, кто не нуждается в беспроводных функциях, доступна версия Pico 2 за $5.

Микроконтроллер поддерживает программирование на языках C, C++ и MicroPython, что делает его удобным для разработчиков с разным опытом. Благодаря доступной цене и богатому функционалу плата может быть интересна как для хобистов, так и для промышленного использования, которое уже составляет 72% продаж Raspberry Pi.