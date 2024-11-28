Raspberry Pi Pico 2 W отримав підтримку Wi-Fi 2,4 ГГц та Bluetooth 5.228.11.24
Raspberry Pi анонсувала мікроконтролерну плату Pico 2 W, яка працює на новому чіпі RP2350 і коштує лише $7. Це рішення зберігає апаратну та програмну сумісність із попередніми моделями, пропонуючи вдосконалені можливості.
Pico 2 W оснащений двоядерним процесором, що працює на частоті 150 МГц. Користувачі можуть вибирати між ядрами Arm Cortex-M33 або відкритими RISC-V Hazard 3. На платі є 4 МБ флеш-пам’яті для зберігання коду, а сам чіп RP2350 має 520 КБ SRAM.
Головною новинкою є додавання бездротового зв’язку: Wi-Fi 802.11n (2,4 ГГц) та Bluetooth 5.2, що розширює область використання плати. Для тих, хто не потребує бездротових функцій, доступна версія Pico 2 за $5.
Мікроконтролер підтримує програмування мовами C, C++ та MicroPython, що робить його зручним для розробників з різним досвідом. Завдяки доступній ціні та багатому функціоналу плата може бути цікавою як для хобістів, так і для промислового використання, яке вже складає 72% продажів Raspberry Pi.
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