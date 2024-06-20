Раскладушка Honor Magic V Flip с внешним дисплеем 4 дюйма оснащена чипом Snapdragon 8+ Gen 120.06.24
Компания Honor представила новый складной смартфон Magic V Flip, который оснащен двумя дисплеями. Основной дисплей представляет собой 6.8-дюймовую LTPO OLED-панель с соотношением сторон 21:9, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит. Внешний дисплей имеет диагональ 4 дюйма и также выполнен на базе LTPO OLED-технологии, поддерживая функцию Always on Display и возможность запуска различных приложений.
Magic V Flip работает на базе процессора Snapdragon 8+ Gen 1, комплектуется оперативной памятью до 16 ГБ и накопителем до 1 ТБ. Устройство оборудовано системой охлаждения, что позволяет поддерживать оптимальную производительность. Аккумулятор ёмкостью 4800 мАч поддерживает быструю зарядку на 66 Вт.
Смартфон оснащен тремя камерами: основной на 50 МП (сенсор IMX906 с оптической стабилизацией изображения), широкоугольной камерой на 12 МП с функцией макросъёмки, а также фронтальной камерой на 50 МП (сенсор IMX816).
Из коробки устройство работает под управлением операционной системы Android 14 с фирменной оболочкой MagicOS 8.0.
Продажи Honor Magic V Flip начнутся в Китае в ближайшие дни. Он будет доступен в цветах Iris Black, Camellia White, Champagne Pink и Jimmy Choo Limited-edition. Смартфон будет предлагаться в нескольких модификациях памяти: базовая версия с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти будет стоить $690, а топовая версия с 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти — $830. Пока нет информации о доступности новинки на глобальном рынке.
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Раскладушка Honor Magic V Flip с внешним дисплеем 4 дюйма оснащена чипом Snapdragon 8+ Gen 1Honor Snapdragon смартфон
Основной дисплей Honor Magic V Flip представляет собой 6.8-дюймовую LTPO OLED-панель с соотношением сторон 21:9, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит
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