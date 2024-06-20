Розкладачка Honor Magic V Flip із зовнішнім дисплеєм 4 дюйми оснащена чіпом Snapdragon 8+ Gen 1

Компанія Honor представила новий доладний смартфон Magic V Flip, який оснащений двома дисплеями. Основний дисплей є 6.8-дюймовою LTPO OLED-панелью зі співвідношенням сторін 21:9, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю 3000 нит. Зовнішній дисплей має діагональ 4 дюйми і виконаний на базі LTPO OLED-технології, підтримуючи функцію Always on Display і можливість запуску різних додатків.

Magic V Flip працює на базі процесора Snapdragon 8+ Gen 1, комплектується оперативною пам’яттю до 16 ГБ та накопичувачем до 1 ТБ. Пристрій обладнаний системою охолодження, що дозволяє підтримувати оптимальну продуктивність. Акумулятор ємністю 4800 мАг підтримує швидке заряджання на 66 Вт.

Смартфон оснащений трьома камерами: основним на 50 МП (сенсор IMX906 з оптичною стабілізацією зображення), ширококутною камерою на 12 МП з функцією макрозйомки, а також передньою камерою на 50 МП (сенсор IMX816).



З коробки пристрій працює під керуванням операційної системи Android 14 із фірмовою оболонкою MagicOS 8.0.

Продаж Honor Magic V Flip розпочнеться в Китаї найближчими днями. Він буде доступний у кольорах Iris Black, Camellia White, Champagne Pink та Jimmy Choo Limited-edition. Смартфон пропонуватиметься у кількох модифікаціях пам’яті: базова версія з 12 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам’яті коштуватиме $690, а топова версія з 16 ГБ оперативної та 1 ТБ вбудованої пам’яті – $830. Поки що немає інформації про доступність новинки на глобальному ринку.