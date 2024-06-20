Розкладачка Honor Magic V Flip із зовнішнім дисплеєм 4 дюйми оснащена чіпом Snapdragon 8+ Gen 120.06.24
Компанія Honor представила новий доладний смартфон Magic V Flip, який оснащений двома дисплеями. Основний дисплей є 6.8-дюймовою LTPO OLED-панелью зі співвідношенням сторін 21:9, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю 3000 нит. Зовнішній дисплей має діагональ 4 дюйми і виконаний на базі LTPO OLED-технології, підтримуючи функцію Always on Display і можливість запуску різних додатків.
Magic V Flip працює на базі процесора Snapdragon 8+ Gen 1, комплектується оперативною пам’яттю до 16 ГБ та накопичувачем до 1 ТБ. Пристрій обладнаний системою охолодження, що дозволяє підтримувати оптимальну продуктивність. Акумулятор ємністю 4800 мАг підтримує швидке заряджання на 66 Вт.
Смартфон оснащений трьома камерами: основним на 50 МП (сенсор IMX906 з оптичною стабілізацією зображення), ширококутною камерою на 12 МП з функцією макрозйомки, а також передньою камерою на 50 МП (сенсор IMX816).
З коробки пристрій працює під керуванням операційної системи Android 14 із фірмовою оболонкою MagicOS 8.0.
Продаж Honor Magic V Flip розпочнеться в Китаї найближчими днями. Він буде доступний у кольорах Iris Black, Camellia White, Champagne Pink та Jimmy Choo Limited-edition. Смартфон пропонуватиметься у кількох модифікаціях пам’яті: базова версія з 12 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам’яті коштуватиме $690, а топова версія з 16 ГБ оперативної та 1 ТБ вбудованої пам’яті – $830. Поки що немає інформації про доступність новинки на глобальному ринку.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Android Auto та Apple CarPlay- загнані в кут?
Поки що Android Auto це здебільшого про комфорт та безпеку використання даних зі смартфона під час водіння. Але чи може розважальна система автомобіля стати більш корисною?
Android Auto та Apple CarPlay- загнані в кут?
Огляд маршрутизатора ASUS RT-AX52: швидко та доступно
Огляд ігрової мишки Logitech G502 X Plus: вікова чи вічна?
Топ захищених смартфонів 2024 року
Огляд монітора ASUS VG249QL3A: гарний у всьому
Огляд електровелосипеда Acer eUrban eBike R: їдемо сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): вир світів
5 причин чому варто купувати БУ смартфони-флагмани
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): повний розклад
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: подвійний
Огляд смартфона Oppo Reno 11F: батарея – вогонь!
Огляд монітора Acer Predator X27U: Ахілес?
Огляд розумного годинника BlackView W60: місяць у захисті
Огляд навушників Sony WH-1000XM5: звук поза часом
Всесвіт Fallout у 2024 році: від ігор до серіалу
Оформити YouTube Premium тепер не вдасться через VPNVPN YouTube сервіс
Таким чином, можливість використання VPN для придбання доступу за українськими цінами на YouTube Premium більше не доступна.
Міноборони України запустило чергового чат-бота у Телеграмвійна події в Україні Телеграм
Український уряд додав ще один чат бот для обміну даними громадян.Міноборони запустило чатбот Армія+, який позиціонують як консультанта для військовозобов’язаних, військових та їхніх сімей.