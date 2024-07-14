Раскладной смартфон Honor Magic Vs3 получил Snapdragon 8 Gen 2, батарею 5000 мАч и спутниковую связь

Компания Honor представила новый складной смартфон Magic Vs3. Несмотря на то, что он немного толще модели Magic V3, он остается одним из самых тонких устройств на рынке. В сложенном состоянии его толщина составляет 9,8 мм, а в разложенном — 4,65 мм. Оснащенный процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, смартфон весит 229 граммов в цвете Velvet Black и 231 грамм в других цветах.

Magic Vs3 имеет внутренний складной экран диагональю 7,92 дюйма с разрешением 2344×2156 пикселей и внешний дисплей диагональю 6,43 дюйма с разрешением 1060×2376 пикселей. Оба экрана выполнены по технологии OLED LTPO, поддерживают частоту обновления от 1 до 120 Гц, частоту ШИМ 3840 Гц и режим защиты глаз с ИИ-дефокусировкой.

Основная камера обладает разрешением 50 мегапикселей (диафрагма f/1.9, OIS), ультраширокоугольная камера — 40 Мпикс (диафрагма f/2.2), а перископическая телеофотокамера — 8 МП (диафрагма f/3.4, OIS, 5-кратный оптический зум). Для селфи предусмотрены две камеры по 16 МП на каждом дисплее.

Смартфон оснащен батареей емкостью 5000 мАч, поддерживающей быструю проводную зарядку мощностью 66 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Кроме того, устройство поддерживает Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, ускорение сети Link Turbo X, порт USB Type-C 3.1 GEN1, спутниковую связь и боковой сканер отпечатков пальцев.

Honor в свое время принадлежав Huawei была бюджетным и средне уровневым брендом смартфонов. Но после отделения похоже многое изменилось. Кроме использования Андроида с Гугл Сервисами, в отличии от Хуавей, цены тоже начали подрастать. Раскладной смартфон стал еще одной тому демонстрацией.

Honor Magic Vs3 будет доступен в цветах Velvet Black, Qilian Snow и Tundra Green, а также в трех вариантах памяти: 12+256 ГБ за 6999 юаней ($965), 12+512 ГБ за 7699 юаней ($1060) и 16 ГБ+1 ТБ за 8699 юаней ($1200). На данный момент смартфон доступен только в Китае.