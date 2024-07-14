Розкладний смартфон Honor Magic Vs3 отримав Snapdragon 8 Gen 2, батарею 5000 мАг та супутниковий зв’язок14.07.24
Компанія Honor представила новий доладний смартфон Magic Vs3. Незважаючи на те, що він трохи товщі моделі Magic V3, він залишається одним із найтонших пристроїв на ринку. У складеному стані його товщина становить 9,8 мм, а розкладеному — 4,65 мм. Оснащений процесором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, смартфон важить 229 грамів у кольорі Velvet Black та 231 грам в інших кольорах.
Magic Vs3 має внутрішній складаний екран діагоналлю 7,92 дюйми з роздільною здатністю 2344×2156 пікселів і зовнішній дисплей діагоналлю 6,43 дюйми з роздільною здатністю 1060×2376 пікселів. Обидва екрани виконані за технологією OLED LTPO, підтримують частоту оновлення від 1 до 120 Гц, частоту ШІМ 3840 Гц та режим захисту очей з ІІ-дефокусуванням.
Основна камера має роздільну здатність 50 мегапікселів (діафрагма f/1.9, OIS), ультраширококутна камера – 40 Мпікс (діафрагма f/2.2), а перископічна телеофотокамера – 8 МП (діафрагма f/3.4, OIS, 5-кратний). Для селфі передбачено дві камери по 16 МП на кожному дисплеї.
Смартфон оснащений батареєю ємністю 5000 мАч, що підтримує швидке провідне заряджання потужністю 66 Вт і бездротове заряджання потужністю 50 Вт. Крім того, пристрій підтримує Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, прискорення мережі Link Turbo X, порт USB Type-C 3.1 GEN1, супутниковий зв’язок та бічний сканер відбитків пальців.
Honor свого часу належав Huawei була бюджетним та середньорівневим брендом смартфонів. Але після відділення схоже багато що змінилося. Крім використання Андроїда з Google Сервісами, на відміну від Хуавей, ціни теж почали підростати. Розкладний смартфон став ще однією демонстрацією.
Honor Magic Vs3 буде доступний у кольорах Velvet Black, Qilian Snow та Tundra Green, а також у трьох варіантах пам’яті: 12+256 ГБ за 6999 юанів ($965), 12+512 ГБ за 7699 юанів ($1060) та 16 ГБ+1 за 8699 юанів ($1200). На даний момент смартфон доступний лише у Китаї.
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