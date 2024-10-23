Qualcomm Snapdragon 8 Elite или 8 Gen 4 — новый топовый процессор для смартфонов23.10.24
Qualcomm официально представила свой новый флагманский процессор Snapdragon 8 Elite, выполненный по 3-нм техпроцессу. Это усовершенствованный чип, который ранее был известен под названием Snapdragon 8 Gen 4. Он оснащен ядрами Oryon с максимальной частотой 4,32 ГГц для двух ядер Prime и 3,53 ГГц для шести ядер Performance, а также включает 24 МБ кэша L2.
Процессор имеет графический чип Adreno 830, который обеспечивает прирост производительности на 40% по сравнению с предыдущим поколением и улучшает трассировку лучей на 35%. Поддерживаются современные графические API, включая Unreal Engine, Nanite и Chaos Engine.
Snapdragon 8 Elite поддерживает двухканальную память LPDDR5X-5300 и оснащен новым модемом Snapdragon X80 с Wi-Fi 7. Встроенный NPU стал на 45% быстрее по сравнению с предыдущей версией.
Ожидается, что этот процессор появится в смартфонах Realme GT7 Pro, Samsung Galaxy S25 и Xiaomi 15, который, возможно, станет первым устройством с новым чипом.
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Qualcomm Snapdragon 8 Elite или 8 Gen 4 — новый топовый процессор для смартфоновQualcomm процессор смартфон
Qualcomm официально представила свой новый флагманский процессор Snapdragon 8 Elite, выполненный по 3-нм техпроцессу
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