Qualcomm Snapdragon 8 Elite або 8 Gen 4 – новий топовий процесор для смартфонів

Qualcomm офіційно представила свій новий флагманський процесор Snapdragon 8 Elite, виконаний за 3-нм техпроцесом. Це удосконалений чіп, який раніше був відомий під назвою Snapdragon 8 Gen 4. Він оснащений ядрами Oryon з максимальною частотою 4,32 ГГц для двох ядер Prime та 3,53 ГГц для шести ядер Performance, а також включає 24 МБ кешу L2.

Процесор має графічний чіп Adreno 830, який забезпечує приріст продуктивності на 40% порівняно з попереднім поколінням та покращує трасування променів на 35%. Підтримуються сучасні графічні API, включаючи Unreal Engine, Nanite та Chaos Engine.

Snapdragon 8 Elite підтримує двоканальну пам’ять LPDDR5X-5300 та оснащений новим модемом Snapdragon X80 з Wi-Fi 7. Вбудований NPU став на 45% швидше порівняно з попередньою версією.

Очікується, що цей процесор з’явиться у смартфонах Realme GT7 Pro, Samsung Galaxy S25 та Xiaomi 15, який, можливо, стане першим пристроєм із новим чіпом.