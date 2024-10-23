Qualcomm Snapdragon 8 Elite або 8 Gen 4 – новий топовий процесор для смартфонів23.10.24
Qualcomm офіційно представила свій новий флагманський процесор Snapdragon 8 Elite, виконаний за 3-нм техпроцесом. Це удосконалений чіп, який раніше був відомий під назвою Snapdragon 8 Gen 4. Він оснащений ядрами Oryon з максимальною частотою 4,32 ГГц для двох ядер Prime та 3,53 ГГц для шести ядер Performance, а також включає 24 МБ кешу L2.
Процесор має графічний чіп Adreno 830, який забезпечує приріст продуктивності на 40% порівняно з попереднім поколінням та покращує трасування променів на 35%. Підтримуються сучасні графічні API, включаючи Unreal Engine, Nanite та Chaos Engine.
Snapdragon 8 Elite підтримує двоканальну пам’ять LPDDR5X-5300 та оснащений новим модемом Snapdragon X80 з Wi-Fi 7. Вбудований NPU став на 45% швидше порівняно з попередньою версією.
Очікується, що цей процесор з’явиться у смартфонах Realme GT7 Pro, Samsung Galaxy S25 та Xiaomi 15, який, можливо, стане першим пристроєм із новим чіпом.
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Qualcomm Snapdragon 8 Elite або 8 Gen 4 – новий топовий процесор для смартфонівQualcomm процесор смартфон
Qualcomm офіційно представила свій новий флагманський процесор Snapdragon 8 Elite, виконаний за 3-нм техпроцесом
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