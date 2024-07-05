Proton анонсировала свой аналог Google Docs со сквозным шифрованием05.07.24
Компания Proton объявила о запуске Proton Docs — своей версии Google Docs в облачном хранилище Proton Drive. Proton Docs предлагает сквозное шифрование, что делает его подходящим для использования в таких секторах, как здравоохранение, медиа, финансы и юридические услуги.
Новый сервис позволяет создавать, открывать и редактировать документы в различных форматах, включая Microsoft .docx, и предоставляет инструменты для совместной работы, аналогичные Google Docs.
Основные особенности Proton Docs:
- Создание и редактирование документов: Поддержка различных форматов, включая Microsoft .docx.
- Совместная работа: Пользователи могут приглашать других для просмотра и редактирования документов, даже если у них нет учетной записи Proton.
- Реальное время: Возможность видеть присутствие других участников и расположение их курсоров для эффективного сотрудничества.
- Комментарии: Общение через комментарии внутри документов.
Компания не уточнила, планирует ли выпускать аналогичные версии других приложений Google Workspace, но активно расширяет свой набор инструментов, включая VPN, зашифрованный календарь и менеджер паролей.
Proton Docs будет доступен пользователям в ближайшие дни.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Не только Samsung Flip: 6 альтернатив смартфонов-раскладушек от Motorola, ZTE, Tecno, Oppo, Vivo и Huawei
Форм-фактор раскладушки нам наиболее понятен, возможно, это деформация возрастом, однако нам стало интересно собрать информацию про все смартфоны раскладушки, которые могут стать заменой Samsung Flip.
Не только Samsung Flip: 6 альтернатив смартфонов-раскладушек от Motorola, ZTE, Tecno, Oppo, Vivo и Huawei
Тест игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свежий
Обзор наушников Oppo Enco x3i: мечта детства
Андроид Авто и Карплей — самозагнанные в угол?
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX52: быстро и доступно
Обзор игровой мышки Logitech G502 X Plus: вековая или вечная?
Топ защищенных смартфонов 2024 года
Обзор монитора ASUS VG249QL3A: хорош во всем
Обзор электровелосипеда Acer eUrban eBike R: едем сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): в двух мирах
Почему стоит покупать прошлогодние бу смартфоны-флагманы?
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): полный расклад
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: оба два
Обзор смартфона Oppo Reno 11F: батарея — огонь
Обзор монитора Acer Predator X27U: Ахиллес?
Proton анонсировала свой аналог Google Docs со сквозным шифрованиембезопасность интернет
Proton Docs позволяет создавать, открывать и редактировать документы в различных форматах, включая Microsoft .docx, и предоставляет инструменты для совместной работы, аналогичные Google Docs.
Тик Ток работает над внедрением цифрового “водяного знака” для контента сгенерированного AIинтернет искусственный интеллект
TikTok рассчитывает сформировать среду, где у пользователей будет возможность отличить ИИ-контент от подлинных видео роликов. Это повысит доверие к платформе со стороны аудитории.