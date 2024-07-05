Proton анонсировала свой аналог Google Docs со сквозным шифрованием

Компания Proton объявила о запуске Proton Docs — своей версии Google Docs в облачном хранилище Proton Drive. Proton Docs предлагает сквозное шифрование, что делает его подходящим для использования в таких секторах, как здравоохранение, медиа, финансы и юридические услуги.

Новый сервис позволяет создавать, открывать и редактировать документы в различных форматах, включая Microsoft .docx, и предоставляет инструменты для совместной работы, аналогичные Google Docs.

Основные особенности Proton Docs:

Создание и редактирование документов : Поддержка различных форматов, включая Microsoft .docx.

: Поддержка различных форматов, включая Microsoft .docx. Совместная работа : Пользователи могут приглашать других для просмотра и редактирования документов, даже если у них нет учетной записи Proton.

: Пользователи могут приглашать других для просмотра и редактирования документов, даже если у них нет учетной записи Proton. Реальное время : Возможность видеть присутствие других участников и расположение их курсоров для эффективного сотрудничества.

: Возможность видеть присутствие других участников и расположение их курсоров для эффективного сотрудничества. Комментарии: Общение через комментарии внутри документов.

Компания не уточнила, планирует ли выпускать аналогичные версии других приложений Google Workspace, но активно расширяет свой набор инструментов, включая VPN, зашифрованный календарь и менеджер паролей.

Proton Docs будет доступен пользователям в ближайшие дни.