Proton анонсувала свій аналог Google Docs із наскрізним шифруванням05.07.24
Компанія Proton оголосила про запуск Proton Docs — свою версію Google Docs у сховище Proton Drive. Proton Docs пропонує наскрізне шифрування, що робить його придатним для використання в таких секторах, як охорона здоров’я, медіа, фінанси та юридичні послуги.
Новий сервіс дозволяє створювати, відкривати та редагувати документи у різних форматах, включаючи Microsoft .docx, та надає інструменти для спільної роботи, аналогічні Google Docs.
Основні особливості Proton Docs:
- Створення та редагування документів: Підтримка різних форматів, включаючи Microsoft .docx.
- Спільна робота: Користувачі можуть запрошувати інших для перегляду та редагування документів, навіть якщо вони не мають облікового запису Proton.
- Реальний час: Можливість бачити присутність інших учасників та розташування їх курсорів для ефективної співпраці.
- Коментарі: Спілкування через коментарі всередині документів.
Компанія не уточнила, чи планує випускати аналогічні версії інших програм Google Workspace, але активно розширює свій набір інструментів, включаючи VPN, зашифрований календар та менеджер паролів.
Proton Docs буде доступний користувачам найближчими днями.
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Proton анонсувала свій аналог Google Docs із наскрізним шифруваннямбезпека інтернет
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