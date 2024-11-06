Прохождение первых семи минут амбициозного VR-шутера Metro Awakening

Metro Awakening — VR-шутер, являющийся приквелом к основной серии Metro, выходит 7 ноября. Разработанный студией Vertigo Games, проект обещает впечатляющий уровень погружения, предлагая игрокам новые интерактивные возможности. Благодаря опубликованному порталом IGN геймплейному отрывку, стало ясно, что игра уделяет особое внимание деталям: игроки смогут взаимодействовать с окружением, будь то игра на гитаре, выпивка из бутылки или даже тактическое использование объектов для борьбы с врагами.

Metro Awakening планируется к релизу на PlayStation VR2, Meta Quest 2 и 3, а также SteamVR, что делает его доступным на нескольких популярных платформах для виртуальной реальности.

Несмотря на то, что 4AGames занимается разработкой двух новых игр в серии Metro, предыдущие игры студии продолжают набирать популярность. В аккаунте серии Metro в Twitter появилось сообщение о том, что через пять лет после релиза игры было продано 10 млн копий.

Metro Exodus является сиквелом Metro: Last Light и согласно сюжету Артем, Аня и их союзники покидают Москву, чтобы искать остатки человечества на локомотиве «Аврора». В отличие от прошлых игр серии, в Exodus есть миссии с полуоткрытыми пространствами, собираемыми предметами и точками интересов; появилась ограниченная система крафта, а выполнение дополнительных миссий улучшает сеть.

Metro Exodus доступна на PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series и ПК через Steam.