Проходження перших семи хвилин амбітного VR-шутера Metro Awakening06.11.24
Metro Awakening – VR-шутер, що є приквелом до основної серії Metro, виходить 7 листопада. Розроблений студією Vertigo Games проект обіцяє вражаючий рівень занурення, пропонуючи гравцям нові інтерактивні можливості. Завдяки опублікованому порталом IGN геймплейному уривку, стало зрозуміло, що гра приділяє особливу увагу деталям: гравці зможуть взаємодіяти з оточенням, гра на гітарі, випивка з пляшки або навіть тактичне використання об’єктів для боротьби з ворогами.
Metro Awakening планується до релізу PlayStation VR2, Meta Quest 2 і 3, а також SteamVR, що робить його доступним на декількох популярних платформах для віртуальної реальності.
Незважаючи на те, що 4AGames займається розробкою двох нових ігор у серії Metro, попередні ігри студії продовжують набирати популярності. В акаунті серії Metro у Twitter з’явилося повідомлення про те, що через п’ять років після релізу гри було продано 10 млн копій.
Metro Exodus є сиквелом Metro: Last Light і згідно з сюжетом Артем, Аня та їхні союзники залишають Москву, щоб шукати залишки людства на локомотиві «Аврора». На відміну від минулих ігор серії, в Exodus є місії з напіввідкритими просторами, предметами, що збираються, і точками інтересів; з’явилася обмежена система крафту, а виконання додаткових місій покращує мережу.
Metro Exodus доступна на PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series та ПК через Steam.
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Проходження перших семи хвилин амбітного VR-шутера Metro AwakeningMetro віртуальна реальність ігри
Metro Awakening – VR-шутер, що є приквелом до основної серії Metro, виходить 7 листопада. Розроблений студією Vertigo Games, проект обіцяє вражаючий рівень занурення
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