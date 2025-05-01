Проектор Samsung The Premiere 5 поддерживает управление пальцами и вывод изображения в 4K01.05.25
Samsung официально запустила продажи нового ультракороткофокусного проектора The Premiere 5 на родном рынке в Южной Корее. Модель, впервые показанная на CES 2025 в Лас-Вегасе, теперь доступна для покупки.
The Premiere 5 выделяется поддержкой сенсорного управления. Благодаря инфракрасной камере и лазерному модулю пользователи могут взаимодействовать с проецируемым изображением, как с обычным сенсорным экраном: например, нажимать на элементы интерфейса или выполнять жесты увеличения и уменьшения.
Проектор способен создавать изображение диагональю до 100 дюймов с расстояния всего 43 сантиметров. Благодаря ультракороткофокусной технологии устройство может работать на любой плоской поверхности — стене, столе или даже полу.
Система автоматически адаптирует яркость, цветопередачу и контрастность под окружающие условия, избавляя пользователя от необходимости вручную настраивать изображение.
Samsung The Premiere 5 работает на базе операционной системы Tizen 9.0 с интерфейсом One UI, обеспечивая доступ к популярным стриминговым сервисам для музыки и видео. Также поддерживается управление умным домом через приложение SmartThings.
Стоимость новинки в Южной Корее составляет 1,99 миллиона вон (около 1383 долларов США). Проектор уже доступен как в офлайн-магазинах Samsung, так и через онлайн-платформы.
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