Проектор Samsung The Premiere 5 підтримує керування пальцями та виведення зображення в 4K01.05.25
Samsung офіційно запустила продаж нового ультракороткофокусного проектора The Premiere 5 на рідному ринку в Південній Кореї. Модель, вперше показана на CES 2025 у Лас-Вегасі, тепер доступна для покупки.
The Premiere 5 виділяється підтримкою сенсорного керування. Завдяки інфрачервоній камері та лазерному модулю користувачі можуть взаємодіяти із проектованим зображенням, як із звичайним сенсорним екраном: наприклад, натискати на елементи інтерфейсу або виконувати жести збільшення та зменшення.
Проектор здатний створювати зображення діагоналлю до 100 дюймів з відстані 43 сантиметрів. Завдяки ультракороткофокусній технології пристрій може працювати на будь-якій плоскій поверхні – стіні, столі або навіть підлозі.
Система автоматично адаптує яскравість, кольору та контрастність під навколишні умови, позбавляючи користувача від необхідності вручну налаштовувати зображення.
Samsung The Premiere 5 працює на базі операційної системи Tizen 9.0 з інтерфейсом One UI, забезпечуючи доступ до популярних стрімінгових сервісів для музики та відео. Також підтримується керування розумним будинком через програму SmartThings.
Вартість новинки в Південній Кореї становить 1,99 мільйона (близько 1383 доларів США). Проектор вже доступний як у офлайн-магазинах Samsung, так і через онлайн-платформи.
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