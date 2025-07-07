Продажи консоли Nintendo Switch 2 уже превысили пять миллионов устройств07.07.25
Новая портативная консоль Nintendo Switch 2 начала продажи с заметным успехом. Согласно утечке, появившейся на официальном сайте для инвесторов Nintendo, с 5 по 30 июня 2025 года по всему миру было реализовано более 5 миллионов устройств. Позже этот отчет был удален из публичного доступа, что только подогрело интерес.
Если информация подтвердится, это может оказаться одним из самых быстрых стартов в истории игрового рынка. Для сравнения, первая Nintendo Switch достигла отметки в 5 миллионов продаж за четыре месяца, при этом в первый месяц было продано около 2,74 миллиона устройств. Консоли PlayStation 5 для достижения таких цифр понадобилось примерно два с половиной месяца — в стартовый месяц было реализовано около 3,4 миллиона штук.
Наибольший объем продаж пришелся на США — 1,88 миллиона консолей. В Японии реализовано 1,47 миллиона устройств, в Европе — 1,18 миллиона, еще 550 тысяч — в остальных странах. Компания Nintendo пока не прокомментировала эти данные официально.
Nintendo Switch 2 сохранила концепцию гибридного устройства: это портативная консоль, которую можно подключать к телевизору через док-станцию.
- Увеличенный дисплей. Экран стал немного больше, что улучшает визуальный опыт.
- Обновлённые Joy-Con. Контроллеры получили магнитные крепления и стали крупнее для более удобного управления.
- Обратная совместимость. Консоль поддерживает все игры для оригинального Nintendo Switch, включая картриджи, а также обещает эксклюзивные проекты.
- Цветовая палитра. В дизайне преобладает строгий графитовый цвет, яркие акценты сохраняются в местах крепления Joy-Con и вокруг стиков.
- Удобная стойка. На задней панели консоли размещена подставка, позволяющая устанавливать устройство под разными углами.
В комплект поставки входят док-станция и фиксатор, который позволяет объединять Joy-Con в полноценный геймпад.
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