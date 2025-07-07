Продажі консолі Nintendo Switch 2 вже перевищили п’ять мільйонів пристроїв

Нова портативна консоль Nintendo Switch 2 розпочала продаж з помітним успіхом. Згідно з витоком, що з’явився на офіційному сайті для інвесторів Nintendo, з 5 по 30 червня 2025 року по всьому світу було реалізовано понад 5 мільйонів пристроїв. Пізніше цей звіт було видалено з публічного доступу, що лише підігріло інтерес.

Якщо інформація підтвердиться, це може стати одним із найшвидших стартів в історії ігрового ринку. Для порівняння, перша Nintendo Switch досягла позначки 5 мільйонів продажів за чотири місяці, при цьому в перший місяць було продано близько 2,74 мільйона пристроїв. Консолі PlayStation 5 для досягнення таких цифр знадобилося приблизно два з половиною місяці — стартовий місяць було реалізовано близько 3,4 мільйона штук.

Найбільший обсяг продажів припав на США – 1,88 мільйонів консолей. У Японії реалізовано 1,47 мільйона пристроїв, у Європі — 1,18 мільйона, ще 550 тисяч — інших країнах. Компанія Nintendo поки що не прокоментувала ці дані офіційно.

Nintendo Switch 2 зберегла концепцію гібридного пристрою: це портативна консоль, яку можна підключати до телевізора через док-станцію.

Збільшений дисплей. Екран став трохи більшим, що покращує візуальний досвід.

Оновлені Joy-Con. Контролери отримали магнітні кріплення і стали більшими для зручнішого управління.

Зворотна сумісність. Консоль підтримує всі ігри для оригінального Nintendo Switch, включаючи картриджі та обіцяє ексклюзивні проекти.

Кольорова палітра. У дизайні переважає строгий графітовий колір, яскраві акценти зберігаються в місцях кріплення Joy-Con та навколо стиків.

Зручна стійка. На задній панелі консолі розміщено підставку, яка дозволяє встановлювати пристрій під різними кутами.

У комплект поставки входять док-станція та фіксатор, який дозволяє об’єднувати Joy-Con у повноцінний геймпад.