Продажі консолі Nintendo Switch 2 вже перевищили п’ять мільйонів пристроїв07.07.25
Нова портативна консоль Nintendo Switch 2 розпочала продаж з помітним успіхом. Згідно з витоком, що з’явився на офіційному сайті для інвесторів Nintendo, з 5 по 30 червня 2025 року по всьому світу було реалізовано понад 5 мільйонів пристроїв. Пізніше цей звіт було видалено з публічного доступу, що лише підігріло інтерес.
Якщо інформація підтвердиться, це може стати одним із найшвидших стартів в історії ігрового ринку. Для порівняння, перша Nintendo Switch досягла позначки 5 мільйонів продажів за чотири місяці, при цьому в перший місяць було продано близько 2,74 мільйона пристроїв. Консолі PlayStation 5 для досягнення таких цифр знадобилося приблизно два з половиною місяці — стартовий місяць було реалізовано близько 3,4 мільйона штук.
Найбільший обсяг продажів припав на США – 1,88 мільйонів консолей. У Японії реалізовано 1,47 мільйона пристроїв, у Європі — 1,18 мільйона, ще 550 тисяч — інших країнах. Компанія Nintendo поки що не прокоментувала ці дані офіційно.
Nintendo Switch 2 зберегла концепцію гібридного пристрою: це портативна консоль, яку можна підключати до телевізора через док-станцію.
- Збільшений дисплей. Екран став трохи більшим, що покращує візуальний досвід.
- Оновлені Joy-Con. Контролери отримали магнітні кріплення і стали більшими для зручнішого управління.
- Зворотна сумісність. Консоль підтримує всі ігри для оригінального Nintendo Switch, включаючи картриджі та обіцяє ексклюзивні проекти.
- Кольорова палітра. У дизайні переважає строгий графітовий колір, яскраві акценти зберігаються в місцях кріплення Joy-Con та навколо стиків.
- Зручна стійка. На задній панелі консолі розміщено підставку, яка дозволяє встановлювати пристрій під різними кутами.
У комплект поставки входять док-станція та фіксатор, який дозволяє об’єднувати Joy-Con у повноцінний геймпад.
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Продажі консолі Nintendo Switch 2 вже перевищили п’ять мільйонів пристроїв Nintendo консоль статистика чутки
Згідно з чутками, що з’явилася на офіційному сайті для інвесторів Nintendo, з 5 по 30 червня 2025 року по всьому світу було реалізовано понад 5 мільйонів пристроїв
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