Процессоры Intel Raptor Lake дополнили 9 чипами для встраиваемых систем24.07.24
Intel представила девять новых процессоров семейства Raptor Lake в конструктивном исполнении LGA1700. Спецификации этих новинок опубликованы на официальном сайте компании, и их главной особенностью является отсутствие энергоэффективных ядер Gracemont, что обозначено суффиксом «E».
Процессоры Intel Core 14-го поколения предназначены для использования в различных встраиваемых системах. Архитектурно они аналогичны ранее выпущенным CPU Raptor Lake-S Refresh, но не имеют E-ядер. Например, топовый процессор Core i9-14901KE имеет 8-ядерную/16-поточную конфигурацию.
В лабораториях Intel продолжается работа над семейством чипов Bartlett Lake-S, которые также будут выполнены в конструктивном исполнении LGA1700 и оснащены исключительно производительными P-ядрами. Флагманские модели этой линейки будут иметь 12-ядерную/24-поточную конфигурацию. Ожидается, что эти процессоры поступят в продажу в третьем квартале 2025 года.
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Архитектурно процессоры Intel Raptor Lake аналогичны ранее выпущенным CPU Raptor Lake-S Refresh, но не имеют E-ядер. Например, топовый процессор Core i9-14901KE имеет 8-ядерную/16-поточную конфигурацию.
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