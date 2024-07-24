Процесори Intel Raptor Lake доповнили 9 чіпами для вбудованих ПК систем

Intel представила дев’ять нових процесорів сімейства Raptor Lake у конструктивному виконанні LGA1700. Специфікації цих новинок опубліковані на офіційному сайті компанії, їх головною особливістю є відсутність енергоефективних ядер Gracemont, що позначено суфіксом «E».

Процесори Intel Core 14-го покоління призначені для використання в різних системах, що вбудовуються. Архітектурно вони аналогічні раніше випущеним CPU Raptor Lake S Refresh, але не мають E-ядер. Наприклад, топовий процесор Core i9-14901KE має 8-ядерну/16-потокову конфігурацію.

У лабораторіях Intel продовжується робота над сімейством чіпів Bartlett Lake-S, які також будуть виконані в конструктивному виконанні LGA1700 та оснащені виключно продуктивними P-ядрами. Флагманські моделі цієї лінійки матимуть 12-ядерну/24-потокову конфігурацію. Очікується, що ці процесори надійдуть у продаж у третьому кварталі 2025 року.