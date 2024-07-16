ПриватБанк даст беспроцентные кредиты на солнечные и ветровые электростанции

«ПриватБанк» объявил о запуске новой кредитной программы «Источники Энергии», ориентированной на украинцев, которые планируют установить солнечные и ветровые электростанции. Эта инициатива реализуется при поддержке правительства и Фонда Развития Предпринимательства.

Программа стартует 20 июля 2024 года и позволит каждому украинцу оформить кредит в «ПриватБанке» для приобретения альтернативных источников электроэнергии. Государство полностью компенсирует процентную ставку по этим кредитам, делая их фактически беспроцентными.

Клиенты «ПриватБанка», являющиеся физическими лицами, могут получить такой кредит на покупку и установку солнечных или ветровых гибридных систем энергоснабжения мощностью до 10 кВт для своего жилого дома или коттеджа общей площадью не более 250 кв.м. Программа предлагает кредиты без залога на срок от 1 до 5 лет, сумма кредита варьируется от 100 тыс. грн до 480 тыс. грн, с авансовым взносом от 10% от стоимости оборудования.

Оформить льготный кредит можно с 20 июля 2024 года на сайте банка, в разделе «Кредиты», программа «Источники Энергии». На сайте украинского банка доступен кредитный калькулятор, где можно подать заявку, указав общую сумму расходов на приобретение гибридной системы электроснабжения. Предварительное решение о предоставлении кредита банк сообщит в течение 2 минут.