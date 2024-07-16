ПриватБанк дасть безвідсоткові кредити на сонячні та вітрові електростанції

ПриватБанк оголосив про запуск нової кредитної програми Джерела Енергії, орієнтованої на українців, які планують встановити сонячні та вітрові електростанції. Ця ініціатива реалізується за підтримки уряду та Фонду Розвитку Підприємництва.

Програма стартує 20 липня 2024 року та дозволить кожному українцю оформити кредит у «ПриватБанку» для придбання альтернативних джерел електроенергії. Держава повністю компенсує відсоткову ставку за цими кредитами, роблячи їх практично безвідсотковими.

Клієнти «ПриватБанку», які є фізичними особами, можуть отримати такий кредит на купівлю та встановлення сонячних чи вітрових гібридних систем енергопостачання потужністю до 10 кВт для свого житлового будинку чи котеджу загальною площею не більше ніж 250 кв.м. Програма пропонує кредити без застави на строк від 1 до 5 років, сума кредиту варіюється від 100 тис. грн. до 480 тис. грн., з авансовим внеском від 10% від вартості обладнання.

Оформити пільговий кредит можна з 20 липня 2024 року на сайті банку, у розділі «Кредити», програма «Джерела Енергії». На сайті українського банку доступний кредитний калькулятор, де можна подати заявку, вказавши загальну суму витрат на придбання гібридної системи електропостачання. Попереднє рішення про надання кредиту банк повідомить упродовж 2 хвилин.