Приложение “Воздушная тревога” теперь позволяет отключать предупреждения о повышенной опасности19.02.25
Мобильное приложение “Воздушная тревога” получило обновление, которое предоставляет пользователям более точные уведомления о повышенной опасности. Теперь появилась возможность включать и отключать такие предупреждения в зависимости от необходимости. Об этом сообщила компания Ajax Systems.
Для доступа к новым функциям необходимо обновить приложение к версии 6.3. Пользователям рекомендуется выбрать локацию на карте для получения максимально точных уведомлений. Обновление уже доступно для устройств на iOS и Android, и если приложение не обновилось автоматически, следует проверить обновления вручную или переустановить его.
Приложение «Воздушная тревога» разработано компаниями Ajax Systems и Stfalcon при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины. В общей сложности его загрузили более 26 миллионов раз, а активная аудитория превышает 6 миллионов пользователей.
На сегодняшний день в приложении можно получать уведомления о ракетных ударах, артиллерийских обстрелах, уличных боях, радиационной и химической угрозах, стихийных бедствиях, а также важные сообщения от областных военных администраций и ГСЧС Украины.
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Приложение «Воздушная тревога» разработано компаниями Ajax Systems и Stfalcon при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины.
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