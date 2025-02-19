Приложение “Воздушная тревога” теперь позволяет отключать предупреждения о повышенной опасности

Мобильное приложение “Воздушная тревога” получило обновление, которое предоставляет пользователям более точные уведомления о повышенной опасности. Теперь появилась возможность включать и отключать такие предупреждения в зависимости от необходимости. Об этом сообщила компания Ajax Systems.

Для доступа к новым функциям необходимо обновить приложение к версии 6.3. Пользователям рекомендуется выбрать локацию на карте для получения максимально точных уведомлений. Обновление уже доступно для устройств на iOS и Android, и если приложение не обновилось автоматически, следует проверить обновления вручную или переустановить его.

Приложение «Воздушная тревога» разработано компаниями Ajax Systems и Stfalcon при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины. В общей сложности его загрузили более 26 миллионов раз, а активная аудитория превышает 6 миллионов пользователей.

На сегодняшний день в приложении можно получать уведомления о ракетных ударах, артиллерийских обстрелах, уличных боях, радиационной и химической угрозах, стихийных бедствиях, а также важные сообщения от областных военных администраций и ГСЧС Украины.