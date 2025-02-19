Додаток “Повітряна тривога” тепер дозволяє вимикати попередження про підвищену небезпеку19.02.25
Мобільний додаток “Повітряна тривога” отримав оновлення, яке надає користувачам точніші повідомлення про підвищену небезпеку. Тепер з’явилася можливість вмикати та вимикати такі попередження залежно від потреби. Про це повідомила компанія Ajax Systems.
Для доступу до нових функцій необхідно оновити програму до версії 6.3. Користувачам рекомендується вибрати локацію на карті для отримання максимально точних повідомлень. Оновлення вже доступне для пристроїв на iOS та Android, і якщо програма не оновилася автоматично, слід перевірити оновлення вручну або перевстановити її.
Додаток “Повітряна тривога” розроблено компаніями Ajax Systems та Stfalcon за підтримки Міністерства цифрової трансформації України. Загалом його завантажили понад 26 мільйонів разів, а активна аудиторія перевищує 6 мільйонів користувачів.
На сьогоднішній день у додатку можна отримувати повідомлення про ракетні удари, артилерійські обстріли, вуличні бої, радіаційні та хімічні загрози, стихійні лиха, а також важливі повідомлення від обласних військових адміністрацій та ДСНС України.
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