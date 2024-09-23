Приложение Snapchat получило полностью новый дизайн

Snapchat объявил о масштабном обновлении своего дизайна впервые за долгие годы, представив интерфейс под названием «Simple Snapchat», а также новые функции, основанные на искусственном интеллекте. Обновленный интерфейс теперь включает три основные вкладки: «Чат», «Камера» и «Для вас».

Вкладка «Чат» объединяет такие функции, как Карта привязки, Истории и личные чаты, упрощая доступ к этим разделам.

Вкладка «Для вас» использует новую систему рекомендаций, которая показывает видео от друзей и предлагает персонализированные рекомендации контента.

Одним из главных нововведений стало появление новой AI-линзы под названием Grandparents, которая позволяет пользователям увидеть, как они будут выглядеть в старости. Эта линза доступна через вкладку Camera.

Кроме того, Snapchat добавил функцию AI Memories, которая представляет воспоминания в полноэкранном режиме, создавая коллажи и видеомиксы.

Подписчики сервиса Snapchat+ получили доступ к функции AI Snaps, которые создаются на основе технологии My Selfie, позволяя создавать уникальные AI-аватары, основанные на изображениях пользователей.

Snapchat уже начал тестирование нового интерфейса и планирует его полное внедрение в ближайшие дни.