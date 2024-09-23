Програма Snapchat отримала повністю новий дизайн23.09.24
Snapchat оголосив про масштабне оновлення свого дизайну вперше за довгі роки, представивши інтерфейс під назвою “Simple Snapchat”, а також нові функції, що базуються на штучному інтелекті. Оновлений інтерфейс тепер включає три основні вкладки: «Чат», «Камера» та «Для вас».
- Вкладка Чат поєднує такі функції, як Карта прив’язки, Історії та особисті чати, спрощуючи доступ до цих розділів.
- Вкладка «Для вас» використовує нову систему рекомендацій, яка показує відео від друзів та пропонує персоналізовані рекомендації контенту.
Одним із головних нововведень стала поява нової AI-лінзи під назвою Grandparents, яка дозволяє користувачам побачити, як вони виглядатимуть у старості. Ця лінза доступна через вкладку Camera.
Крім того, Snapchat додав функцію AI Memories, яка представляє спогади у повноекранному режимі, створюючи колажі та відеомікси.
Передплатники сервісу Snapchat+ отримали доступ до функції AI Snaps, які створюються на основі технології My Selfie, дозволяючи створювати унікальні AI-аватари, що базуються на зображеннях користувачів.
Snapchat вже розпочав тестування нового інтерфейсу та планує його повне впровадження найближчими днями.
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