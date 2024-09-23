Програма Snapchat отримала повністю новий дизайн

Snapchat оголосив про масштабне оновлення свого дизайну вперше за довгі роки, представивши інтерфейс під назвою “Simple Snapchat”, а також нові функції, що базуються на штучному інтелекті. Оновлений інтерфейс тепер включає три основні вкладки: «Чат», «Камера» та «Для вас».

Вкладка Чат поєднує такі функції, як Карта прив’язки, Історії та особисті чати, спрощуючи доступ до цих розділів.

Вкладка «Для вас» використовує нову систему рекомендацій, яка показує відео від друзів та пропонує персоналізовані рекомендації контенту.

Одним із головних нововведень стала поява нової AI-лінзи під назвою Grandparents, яка дозволяє користувачам побачити, як вони виглядатимуть у старості. Ця лінза доступна через вкладку Camera.

Крім того, Snapchat додав функцію AI Memories, яка представляє спогади у повноекранному режимі, створюючи колажі та відеомікси.

Передплатники сервісу Snapchat+ отримали доступ до функції AI Snaps, які створюються на основі технології My Selfie, дозволяючи створювати унікальні AI-аватари, що базуються на зображеннях користувачів.

Snapchat вже розпочав тестування нового інтерфейсу та планує його повне впровадження найближчими днями.