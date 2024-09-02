Приложение Резерв+ станет онлайн ТЦК. На доработку понадобится полгода

Министерство обороны Украины имеет амбициозные планы по развитию приложения «Резерв+». Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко в интервью Forbes Ukraine рассказала, что на его основе планируется создать онлайн-ТЦК для предоставления удаленных услуг военнообязанным. Для полной интеграции онлайн-услуг потребуется время. На выстраивание работы бэкэнд-систем в ТЦК понадобится примерно полгода.

Разработкой «Резерв+» и «Армия+» занимается около 120 специалистов из общей цифровой команды Минобороны, состоящей из 400 человек. Архитектура электронного документа в «Резерв+» была создана на основе сертификата COVID-19. За несколько месяцев существования приложения «Резерв+» его база пользователей выросла до 3,2 млн, а ежедневно с приложением работает около 100 тысяч человек.

Министерство планирует продолжать развивать «Резерв+», внедряя новые сервисы, чтобы перенести некоторые аспекты работы ТЦК в приложение. В будущем планируется создать полноценный онлайн-ТЦК на базе «Резерв+». Уже было анонсировано появление онлайн-рекрутинга и электронного направления на ВЛК. Ожидается, что опция онлайн-рекрутинга позволит желающим подписать контракт или мобилизоваться в два клика.

Также в «Резерв+» планируют добавить функцию автоматического предоставления отсрочки. Вначале предполагалось предоставление автоматических отсрочек для студентов, родителей и опекунов троих детей, а теперь будет добавлена категория лиц с инвалидностью. Впоследствии ожидается введение функции постановки на воинский учет при изменении места регистрации.