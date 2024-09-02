Програма Резерв+ стане онлайн ТЦК. На доопрацювання знадобиться півроку02.09.24
Міністерство оборони України має амбітні плани щодо розвитку програми «Резерв+». Заступник міністра оборони з питань цифровізації Катерина Чорногоренко в інтерв’ю Forbes Ukraine розповіла, що на його основі планується створити онлайн-ТЦК для надання віддалених послуг військовозобов’язаним. Для повної інтеграції онлайн-послуг потрібен час. На будівництво роботи бекенд-систем в ТЦК знадобиться приблизно півроку.
Розробкою «Резерв+» та «Армія+» займається близько 120 фахівців із загальної цифрової команди Міноборони, що складається із 400 осіб. Архітектура електронного документа в «Резерві+» була створена на основі сертифіката COVID-19. За кілька місяців існування програми «Резерв+» його база користувачів зросла до 3,2 млн., а щодня з додатком працює близько 100 тисяч осіб.
Міністерство планує продовжувати розвивати «Резерв+», впроваджуючи нові сервіси, щоб перенести деякі аспекти роботи ТЦК у додаток. У майбутньому планується створити повноцінний онлайн-ТЦК на базі «Резерв+». Вже була анонсована поява онлайн-рекрутингу та електронного спрямування на ВЛК. Очікується, що опція онлайн-рекрутингу дозволить охочим підписати контракт або мобілізуватись у два кліки.
Також у «Резерв+» планують додати функцію автоматичного надання відстрочки. Спочатку передбачалося надання автоматичних відстрочок для студентів, батьків та опікунів трьох дітей, а тепер буде додано категорію осіб з інвалідністю. Згодом очікується запровадження функції постановки на військовий облік за зміни місця реєстрації.
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