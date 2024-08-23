Приложение Резерв+ будет автоматически ставить человека на учет в ТЦК при смене места регистрации23.08.24
Разработчики приложения «Резерв+» активно работают над внедрением новых функций, призванных упростить процедуры для военнообязанных граждан Украины. Одним из ключевых нововведений станет автоматическая постановка на учет в территориальных центрах комплектования (ТЦК) при смене места регистрации.
Функция позволит пользователям приложения «Резерв+» избежать необходимости личного посещения ТЦК, что в настоящее время требует записи в проблемную электронную очередь и значительных временных затрат. Благодаря нововведению, нагрузка на работников ТЦК также будет снижена.
Кроме того, Минобороны разрабатывает возможность автоматической постановки на учет и подачи заявки на отсрочку через приложение. Эта функция будет особенно полезна многодетным родителям и студентам очной формы обучения, получающим первое высшее образование. Ожидается, что данная возможность станет доступной уже осенью этого года.
Также в планах Минобороны – введение функции цифрового рекрутинга, которая позволит пользователям выбирать желаемые должности в Вооруженных Силах Украины.
16 августа Кабинет Министров Украины внес изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации (постановление №560). Эти изменения касаются проверки подлинности повесток, выданных Территориальными центрами комплектования и социальной поддержки (ТЦК).
Согласно новым правилам, повестки, сформированные через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов «Оберіг», будут содержать уникальный электронный идентификатор в виде QR-кода. Этот код позволит быстро проверить всю информацию, указанную в повестке.
Военнообязанные смогут проверить действительность повестки через электронный кабинет призывника, военнообязанного или резервиста, доступ к которому будет осуществляться через мобильное приложение «Резерв+». Это приложение, по заявлению Министерства обороны Украины, является официальным инструментом для военнообязанных. Правительство также установило юридический статус повесток как на бумажных бланках, так и тех, что сформированы с помощью реестра «Оберіг».
Кроме того, постановление урегулировало порядок определения адреса для отправки повестки резервистам и военнообязанным, которые обновили свои персональные данные после завершения 60-дневного срока, отведенного законодательством для уточнения учетных данных.
Кроме того, Министерство обороны Украины работает над внедрением функции автоматической отсрочки для отдельных категорий военнообязанных. Планируется, что данный сервис будет доступен в приложении «Резерв+».
В настоящее время для получения отсрочки граждане обязаны лично обращаться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) с письменным заявлением. Отсрочка предоставляется только до завершения военного положения, которое продлевается каждые 90 дней. Это приводит к необходимости военнообязанным повторно обращаться за отсрочкой каждые три месяца, даже если их право на неё действует на протяжении нескольких лет или пожизненно. Такой механизм не только создает неудобства, но и повышает коррупционные риски, а также ставит граждан в неравные условия, отмечает «Судебно-юридическая газета».
Министерство обороны планирует изменить эту ситуацию, внедрив в приложении «Резерв+» автоматический сервис предоставления отсрочки от призыва для отдельных категорий военнообязанных, таких как студенты, родители и опекуны троих детей. Этот функционал должен заработать осенью текущего года. Автоматизация процесса будет возможна благодаря интеграции с другими государственными реестрами, где уже содержатся все необходимые данные для предоставления отсрочки. В настоящее время военнообязанные фактически играют роль курьеров, перенося бумажные документы между государственными органами, что приводит к потере времени в очередях.
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Приложение Резерв+ будет автоматически ставить человека на учет в ТЦК при смене места регистрациивойна приложения Укртелеком
Функция позволит пользователям приложения «Резерв+» избежать необходимости личного посещения ТЦК, что в настоящее время требует записи в проблемную электронную очередь и значительных временных затрат
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