Додаток Резерв+ автоматично ставитиме людину на облік у ТЦК при зміні місця реєстрації

Розробники програми «Резерв+» активно працюють над впровадженням нових функцій, покликаних спростити процедури для військовозобов’язаних громадян України. Одним із ключових нововведень стане автоматична постановка на облік у територіальних центрах комплектування (ТЦК) при зміні місця реєстрації.

Функція дозволить користувачам програми «Резерв+» уникнути необхідності особистого відвідування ТЦК, що наразі потребує запису в проблемну електронну чергу та значних часових витрат. Завдяки нововведенню навантаження на працівників ТЦК також буде знижено.

Крім того, Міноборони розробляє можливість автоматичної постановки на облік та подання заявки на відстрочення через програму. Ця функція особливо корисна багатодітним батькам і студентам очної форми навчання, які отримують першу вищу освіту. Очікується, що ця можливість стане доступною вже восени цього року.

Також у планах Міноборони – запровадження функції цифрового рекрутингу, яка дозволить користувачам обирати бажані посади у Збройних Силах України.

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16 серпня Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу з мобілізації (ухвала №560). Ці зміни стосуються перевірки справжності повісток, виданих Територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

Згідно з новими правилами, повістки, сформовані через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг», матимуть унікальний електронний ідентифікатор у вигляді QR-коду. Цей код дозволить швидко перевірити всю інформацію, вказану на порядку денному.

Військовозобов’язані зможуть перевірити дійсність повістки через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного або резервіста, доступ до якого здійснюватиметься через мобільний додаток «Резерв+». Ця програма, за заявою Міністерства оборони України, є офіційним інструментом для військовозобов’язаних. Уряд також встановив юридичний статус повісток як на паперових бланках, так і на тих, що сформовані за допомогою реєстру «Оберіг».

Крім того, ухвала врегулювала порядок визначення адреси для відправки повістки резервістам та військовозобов’язаним, які оновили свої персональні дані після завершення 60-денного терміну, відведеного законодавством для уточнення облікових даних.

Крім того, Міністерство оборони України працює над впровадженням функції автоматичного відстрочення окремих категорій військовозобов’язаних. Планується, що цей сервіс буде доступний у додатку «Резерв+».

В даний час для отримання відстрочки громадяни зобов’язані особисто звертатися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП) із письмовою заявою. Відстрочення надається лише до завершення військового стану, яке продовжується кожні 90 днів. Це призводить до необхідності військовозобов’язаних повторно звертатися за відстрочкою кожні три місяці, навіть якщо їхнє право на неї діє протягом кількох років або довічно. Такий механізм не лише створює незручності, а й підвищує корупційні ризики, а також ставить громадян у нерівні умови, зазначає «Судово-юридична газета».

Міністерство оборони планує змінити цю ситуацію, запровадивши у додатку «Резерв+» автоматичний сервіс надання відстрочки від призову для окремих категорій військовозобов’язаних, таких як студенти, батьки та опікуни трьох дітей. Цей функціонал має запрацювати восени цього року. Автоматизація процесу можлива завдяки інтеграції з іншими державними реєстрами, де вже містяться всі необхідні дані для надання відстрочки. В даний час військовозобов’язані фактично відіграють роль кур’єрів, переносячи паперові документи між державними органами, що призводить до втрати часу в чергах.