Министерство обороны Украины активно работает над внедрением функции автоматической отсрочки для отдельных категорий военнообязанных. Планируется, что данный сервис будет доступен в приложении «Резерв+».

В настоящее время для получения отсрочки граждане обязаны лично обращаться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) с письменным заявлением. Отсрочка предоставляется только до завершения военного положения, которое продлевается каждые 90 дней. Это приводит к необходимости военнообязанным повторно обращаться за отсрочкой каждые три месяца, даже если их право на неё действует на протяжении нескольких лет или пожизненно. Такой механизм не только создает неудобства, но и повышает коррупционные риски, а также ставит граждан в неравные условия, отмечает «Судебно-юридическая газета».

Министерство обороны планирует изменить эту ситуацию, внедрив в приложении «Резерв+» автоматический сервис предоставления отсрочки от призыва для отдельных категорий военнообязанных, таких как студенты, родители и опекуны троих детей. Этот функционал должен заработать осенью текущего года. Автоматизация процесса будет возможна благодаря интеграции с другими государственными реестрами, где уже содержатся все необходимые данные для предоставления отсрочки. В настоящее время военнообязанные фактически играют роль курьеров, перенося бумажные документы между государственными органами, что приводит к потере времени в очередях.

Однако на данный момент автоматический обмен данными с реестрами для предоставления отсрочек ещё не запущен. Министерство социальной политики и Министерство обороны Украины подписали договор об информационном взаимодействии 4 июня 2024 года, но его реализация задерживается из-за отсутствия финансирования (что? -прим. ред.). В связи с этим автоматическая передача данных о лицах с инвалидностью в Реестр «Оберіг» пока не осуществляется, что препятствует реализации функции автоматического предоставления и продления отсрочки.