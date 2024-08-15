Отсрочка в Резерв+. Приложение поможет избежать очередей в ТЦК15.08.24
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Статьи & тесты
14.08.24
Сравнение камер Samsung Galaxy S23 Ultra и S24 Ultra. Невозможно лучше?
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Нам представилась возможность сравнить камеры двух новых смартфонов Samsung Galaxy Ultra. В этом материале расскажем о различиях модулей Galaxy S23 Ultra и S24 Ultra и посмотрим, как они снимают фото и видео
10.08.24 | 05.38
Павербанки Baseus на 20 000 мАч: снова на острие
26.07.24 | 05.15
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народные игры
22.07.24 | 06.04
Обзор кармана для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: скорость и защита
19.07.24 | 05.19
Топ TWS наушников первой половины 2024 года
17.07.24 | 19.14
ТОП зарядных станций в Украине. Какую выбрать и купить?
15.07.24 | 05.16
Обзор смартфона Oppo Reno12 Pro: возможности
08.07.24 | 05.01
Обзор наушников Ugreen HiTune Max5c: Зачем Япония?
05.07.24 | 05.30
Не только Samsung Flip: 6 альтернатив смартфонов-раскладушек от Motorola, ZTE, Tecno, Oppo, Vivo и Huawei
01.07.24 | 22.50
Тест игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свежий
24.06.24 | 05.10
Обзор наушников Oppo Enco x3i: мечта детства
17.06.24 | 05.55
Андроид Авто и Карплей — самозагнанные в угол?
Новости
15.08.24 | 14.03
Отсрочка в Резерв+. Приложение поможет избежать очередей в ТЦКвойна приложения события в Украине
Министерство обороны Украины активно работает над внедрением функции автоматической отсрочки для отдельных категорий военнообязанных. Планируется, что данный сервис будет доступен в приложении «Резерв+».
15.08.24 | 12.02
Viber Plus позволит удалять сообщения и никто этого не заметитViber мессенджер обновление приложения
С января 2024 года количество подписчиков Viber Plus увеличилось на 170%. Эксклюзивные функции и контент, доступные подписчикам, востребованы миллионами пользователей Rakuten Viber в 100 странах.
15.08.24 | 14.03
Отсрочка в Резерв+. Приложение поможет избежать очередей в ТЦК
15.08.24 | 12.02
Viber Plus позволит удалять сообщения и никто этого не заметит
15.08.24 | 11.07
Разработчики S.T.A.L.K.E.R.2: Heart of Chornobyl показали игровые локации в новом трейлере
15.08.24 | 06.23
Новые смарт часы Google Pixel Watch 3 выпускаются в размерах 41 мм и 45 мм за $349 и за $449 с LTE
14.08.24 | 18.05
Western Digital представила карты памяти SanDisk на 4 и 8 ТБ и внешний SSD на 16 ТБ
14.08.24 | 14.05
Китайская NVIDIA RTX 4090D получит 48 ГБ видео памяти
14.08.24 | 08.01
SK Hynix выпустила новое поколение памяти UFS 4.1 и ZUFS 4.0. Она оптимизирована для ИИ и будет использоваться в Galaxy S25
14.08.24 | 07.02
Представлен Google Pixel 9 Pro Fold — смартфон с двумя более крупными и яркими экранами
13.08.24 | 19.09