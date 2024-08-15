Міністерство оборони України активно працює над запровадженням функції автоматичного відстрочення окремих категорій військовозобов’язаних. Планується, що цей сервіс буде доступний у додатку «Резерв+».

В даний час для отримання відстрочки громадяни зобов’язані особисто звертатися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП) із письмовою заявою. Відстрочення надається лише до завершення військового стану, яке продовжується кожні 90 днів. Це призводить до необхідності військовозобов’язаних повторно звертатися за відстрочкою кожні три місяці, навіть якщо їхнє право на неї діє протягом кількох років або довічно. Такий механізм не лише створює незручності, а й підвищує корупційні ризики, а також ставить громадян у нерівні умови, зазначає «Судово-юридична газета».

Міністерство оборони планує змінити цю ситуацію, запровадивши у додатку «Резерв+» автоматичний сервіс надання відстрочки від призову для окремих категорій військовозобов’язаних, таких як студенти, батьки та опікуни трьох дітей. Цей функціонал має запрацювати восени цього року. Автоматизація процесу можлива завдяки інтеграції з іншими державними реєстрами, де вже містяться всі необхідні дані для надання відстрочки. В даний час військовозобов’язані фактично відіграють роль кур’єрів, переносячи паперові документи між державними органами, що призводить до втрати часу в чергах.

Однак, на даний момент автоматичний обмін даними з реєстрами для надання відстрочок ще не запущено. Міністерство соціальної політики та Міністерство оборони України підписали договір про інформаційну взаємодію 4 червня 2024 року, але його реалізація затримується через відсутність фінансування (що? – прим. ред.). У зв’язку з цим автоматична передача даних про осіб з інвалідністю до Реєстру «Оберіг» поки що не здійснюється, що перешкоджає реалізації функції автоматичного надання та продовження відстрочки.