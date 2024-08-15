Відстрочка в Резерв+. Додаток допоможе уникнути черг у ТЦК15.08.24
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Статті & тести
14.08.24
Порівняння камер Samsung Galaxy S23 Ultra та S24 Ultra. Ліга кращих?
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Нам представилася можливість порівняти камери двох останніх смартфонів Samsung Galaxy Ultra. У цьому матеріалі розповімо про відмінності модулів Galaxy S23 Ultra та S24 Ultra та подивимося, як вони знімають фото та відео
14.08.24 | 06.02
Порівняння камер Samsung Galaxy S23 Ultra та S24 Ultra. Ліга кращих?
10.08.24 | 05.38
Павербанки Baseus на 20 000 мА·год: знову на вістрі
29.07.24 | 04.59
Samsung Galaxy S24 Ultra за півроку після релізу: чому не пізно?
26.07.24 | 05.15
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народні ігри
22.07.24 | 06.04
Огляд кишені для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: швидкість та захист
19.07.24 | 05.19
Топ TWS навушників першої половини 2024 року
17.07.24 | 19.24
ТОП зарядних станцій в Україні. Яку вибрати та купити?
15.07.24 | 05.16
Огляд смартфона Oppo Reno12 Pro: можливості
08.07.24 | 05.01
Огляд навушників Ugreen HiTune Max5c: Навіщо Японія?
05.07.24 | 05.30
Не тільки Samsung Flip: 6 альтернатив смартфонів-розкладачок від Motorola, ZTE, Tecno, Oppo, Vivo та Huawei
01.07.24 | 22.56
Тест ігрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свіжий
24.06.24 | 05.10
Огляд навушників Oppo Enco x3i: хлопчача мрія
17.06.24 | 06.09
Android Auto та Apple CarPlay- загнані в кут?
Новини
15.08.24 | 14.03
Відстрочка в Резерв+. Додаток допоможе уникнути черг у ТЦКвійна додаток події в Україні
Міністерство оборони України активно працює над запровадженням функції автоматичного відстрочення окремих категорій військовозобов’язаних. Планується, що цей сервіс буде доступний у додатку «Резерв+».
15.08.24 | 12.02
Viber Plus дозволить видаляти повідомлення і ніхто цього не помітитьViber додаток месенджер оновлення
З січня 2024 року кількість передплатників Viber Plus збільшилась на 170%. Ексклюзивні функції та контент, доступні передплатникам, затребувані мільйонами користувачів Rakuten Viber у 100 країнах.
15.08.24 | 14.03
Відстрочка в Резерв+. Додаток допоможе уникнути черг у ТЦК
15.08.24 | 12.02
Viber Plus дозволить видаляти повідомлення і ніхто цього не помітить
15.08.24 | 11.07
Розробники S.T.A.L.K.E.R.2: Heart of Chornobyl показали ігрові локації у новому трейлері
15.08.24 | 08.19
Характеристики ігрового ноутбука: на що звертати увагу
15.08.24 | 06.23
Новий смарт годинник Google Pixel Watch 3 випускається в розмірах 41 мм і 45 мм за $349 і за $449 з LTE
14.08.24 | 18.05
Western Digital представила карти пам’яті SanDisk на 4 та 8 ТБ та зовнішній SSD на 16 ТБ
14.08.24 | 14.05
Китайська NVIDIA RTX 4090D отримає 48 ГБ відеопам’яті
14.08.24 | 12.12
Google AdSense на росії відключають. Монетизації YouTube та сайтів на росії не буде
14.08.24 | 08.01
SK Hynix випустила нове покоління пам’яті UFS 4.1 та ZUFS 4.0. Вона оптимізована для ШІ і буде у Galaxy S25
14.08.24 | 07.02
Представлений Google Pixel 9 Pro Fold – смартфон з двома більшими та ще яскравішими екранами
13.08.24 | 19.09