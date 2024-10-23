Приложение Nvidia App выпустят вместе с видеокартами GeForce RTX 5000-й серии23.10.24
Nvidia готовится к официальному выпуску приложения Nvidia App, которое станет универсальным инструментом для настройки видеокарт GeForce. Программа объединит функции GeForce Experience и «Панели управления Nvidia», заменяя их в финальной версии. С момента запуска бета-версии приложение получило множество обновлений, и его официальная версия ожидается одновременно с релизом видеокарт GeForce RTX 50-й серии, намеченным на январь.
В настоящее время пользователи могут участвовать в опросе Nvidia, чтобы определить важные функции «Панели управления Nvidia» для интеграции в Nvidia App.
Программы, драйверы и технологии NVIDIA всегда были на слуху и пользовались спросом у геймеров. Как минимум потому что без них никаких игр не было бы. А если серьезно, потому что Панель управления и GeForce Experience были той самой связкой между железом, софтом и самим пользователем. При этом у этих программ были свои недостатки вроде медлительности загрузки и перегруженности интерфейса. Говорят, единое приложение NVIDIA должно стать глотком свежего воздуха – решить все проблемы и улучшить работу железа и программ.Давайте разберемся, что нового в NVIDIA App и почему это обновление может стать предвестником расширения эко-системы.
Почему это важное обновление?
Во-первых, уже даже бета-версия приложения NVIDIA запускается очень быстро по сравнению с предшественниками. Новое приложение заявляется на 50 процентов более отзывчивым, чем GeForce Experience, и в то же время занимает на 17 % меньше места на жестком диске.
Во-вторых переработанный интерфейс весьма логичен по компоновке. Нужные настройки находятся быстро и тыкать в разные меню чтобы необходимое уже не требуется.
В-третьих, больше нет обязательного входа в систему для внесения основных настроек. О да, наконец-то! В свое время, когда компания добавила необходимость логиниться чтобы скачать драйверы, это было даже не смешно.
Не только для энтузиастов
Покопаться в настройках, выбрать оптимальные значения, запустить игру, получить 20 кадров в секунду имея топовую видеокарту – все это из реалий настройки. NVIDIA добавила функцию автоматической настройки, которая одним кликом мыши проверяет оборудование и предлагает игровые настройки для всей библиотеки.После тестирования оптимизация удивила — мы и правда получили стабильную частоту кадров без утомительной ручной настройки методом проб и ошибок.
Наложение показателей производительности GeForce Experience также изменилось. Наложение статистики, показанное на скриншоте ниже, не только отслеживает различные показатели рендеринга, но также задержку рендеринга в игре и общую задержку ПК.
RTX Dynamic Vibrance позволяет настроить графику и цветовые профили в игре индивидуально. Если у вас монитор с поддержкой HDR, то функция RTX HDR сделает калибровку для игр с поддержкой HDR.
С помощью NVIDIA ShadowPlay игровой процесс можно записывать в формате HDR до 8K со скоростью 30 кадров в секунду, с автоматическим распознаванием и сохранением ярких моментов. Наконец, NVIDIA интегрировала GeForce Rewards в новое приложение, что позволяет пользователям получать эксклюзивные внутриигровые награды.
В NVIDIA заявляют, что в конечном итоге интегрируют все функции панели управления в это новое приложение, включая настройки дисплея и видео, разгон графического процессора и откат драйверов.
Однако не все функции будут перенесены. НВИДИА удаляет трансляцию на Twitch и YouTube, обмен изображениями и видео на Facebook и YouTube, а также режим фото 360 и стереозахваты. Хайп социальных сетей и шеринга всего подряд, похоже сходит на нет.
Впечатления от NVIDIA App в бете
Похоже NVIDIA наконец-то нашла баланс между настройками и простотой доступа. Конечно, это бета-версия, поэтому тут и там могут встречаться глюки и сбои, но основная часть на удивление отполирована. Похоже, это будущее пакета программного обеспечения NVIDIA для ПК. Скачать бета-версию NVIDIA App можно со страницы официального сайта. Пока что оригинальная утилита также доступна.GeForce Experience скачать все еще можно с сайта либо обновить запустив текущую версию программы.
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С момента запуска бета-версии приложение получило множество обновлений, и его официальная версия ожидается одновременно с релизом видеокарт GeForce RTX 50-й серии,
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