Додаток Nvidia App випустять разом із відеокартами GeForce RTX 5000-ї серії

Nvidia готується до офіційного випуску програми Nvidia App, яка стане універсальним інструментом для налаштування відеокарт GeForce. Програма об’єднає функції GeForce Experience та “Панелі управління Nvidia”, замінюючи їх у фінальній версії. З моменту запуску бета-версії додаток отримав безліч оновлень, і його офіційна версія очікується одночасно з релізом відеокарт GeForce RTX 50 серії, наміченим на січень.

В даний час користувачі можуть брати участь в опитуванні Nvidia, щоб визначити важливі функції панелі управління Nvidia для інтеграції в Nvidia App.

Програми, драйвери та технології NVIDIA завжди були на слуху і мали попит у геймерів. Як мінімум тому, що без них жодних ігор не було б. А якщо серйозно, тому що Панель управління та GeForce Experience були тією самою зв’язкою між залізом, софтом та самим користувачем. При цьому ці програми мали свої недоліки на кшталт повільності завантаження і перевантаженості інтерфейсу. Кажуть, єдиний додаток NVIDIA має стати ковтком свіжого повітря – вирішити всі проблеми та покращити роботу заліза та програм. Давайте розберемося, що нового в NVIDIA App і чому це оновлення може стати провісником розширення екосистеми.

Чому це важливе оновлення?

По-перше, вже навіть бета-версія програми NVIDIA запускається дуже швидко, порівняно з попередниками. Нова програма заявляється на 50 відсотків більш чуйною, ніж GeForce Experience, і в той же час займає на 17% менше місця на жорсткому диску.

По-друге, перероблений інтерфейс дуже логічний по компоновці.Потрібні налаштування знаходяться швидко і тикати в різні меню, щоб необхідне вже не потрібно.

По-третє, більше немає обов’язкового входу до системи для внесення основних налаштувань. О так, нарешті! Свого часу, коли компанія додала необхідність логінитися, щоб скачати драйвери, це було навіть не смішно.

Не тільки для ентузіастів

Покопатися в налаштуваннях, вибрати оптимальні значення, запустити гру, отримати 20 кадрів в секунду, маючи топову відеокарту – все це з реалій налаштування. NVIDIA додала функцію автоматичного налаштування, яка одним кліком миші перевіряє обладнання та пропонує ігрові налаштування для всієї бібліотеки. Після тестування оптимізація здивувала — ми й справді отримали стабільну частоту кадрів без ручного налаштування методом проб і помилок.

Накладення показників продуктивності GeForce Experience також змінилося. Накладення статистики, показане на скріншоті нижче, не лише відстежує різні показники рендерингу, але також затримку рендерингу у грі та загальну затримку ПК.

RTX Dynamic Vibrance дозволяє налаштувати графіку та колірні профілі у грі індивідуально. Якщо у вас є монітор із підтримкою HDR, то функція RTX HDR зробить калібрування для ігор з підтримкою HDR.

За допомогою NVIDIA ShadowPlay ігровий процес можна записувати у форматі HDR до 8K зі швидкістю 30 кадрів за секунду, з автоматичним розпізнаванням та збереженням яскравих моментів. Нарешті, NVIDIA інтегрувала GeForce Rewards у нову програму, що дозволяє користувачам отримувати ексклюзивні внутрішньоігрові нагороди.

У NVIDIA заявляють, що в кінцевому підсумку інтегрують всі функції панелі управління в цю нову програму, включаючи налаштування дисплея та відео, розгін графічного процесора та відкат драйверів.

Однак не всі функції буде перенесено. НВІДІА видаляє трансляцію на Twitch та YouTube, обмін зображеннями та відео на Facebook та YouTube, а також режим фото 360 та стереозахоплення. Хайп соціальних мереж та шерингу всього поспіль, схоже сходить нанівець.

Враження від NVIDIA App у беті

Схоже NVIDIA нарешті знайшла баланс між налаштуваннями та простотою доступу. Звичайно, це бета-версія, тому тут і там можуть зустрічатися глюки та збої, але основна частина напрочуд відполірована. Схоже, це майбутнє програмного забезпечення NVIDIA для ПК. Завантажити бета-версію NVIDIA App можна зі сторінки офіційного сайту. Поки що оригінальна утиліта також є доступною. GeForce Experience скачати все ще можна з сайту або оновити запустивши поточну версію програми.