Приложение Google Find My Device скачали 500 миллионов раз в Play Store

Приложение «Найти мое устройство», предназначенное для поиска потерянных или похищенных гаджетов, достигло значительного рубежа в 500 миллионов загрузок в Google Play Store. Этот успех подчеркивает важность надежных инструментов для отслеживания устройств в условиях возрастающей зависимости от мобильных технологий. Google выпустил приложение 11 декабря 2013 года, и на протяжении многих лет его дизайн оставался неизменным с зелено-белой цветовой палитрой.

В начале 2023 года Google обновила дизайн приложения, внедрив Material You и темную тему, которая заменила старый интерфейс с картами и каруселью устройств на более простой список устройств с обновленным интерфейсом на google.com/android/find.

Ранее пользователи могли искать свои устройства через команду «найти мой телефон» в Google, но эта возможность была удалена несколько лет назад. Теперь для поиска необходимо использовать приложение или сайт «Найти мое устройство».

Приложение позволяет отслеживать местоположение и состояние (аккумулятор и сеть) различных устройств, включая телефоны Android, планшеты, часы на базе Wear OS, наушники с Fast Pair, а также трекеры. Пользователи могут воспроизводить звук на потерянном устройстве, блокировать его, добавлять собственные сообщения и стирать данные. Ближе к концу 2023 года Google обновил логотип приложения, заменив зелено-белый значок на четырехцветный.

Важно отметить, что для настройки сети или трекеров приложение «Найти мое устройство» не используется. Эти функции обрабатываются службами Google Play и Fast Pair, которые отображаются в верхней части экрана.