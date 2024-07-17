Приложение Google Find My Device скачали 500 миллионов раз в Play Store17.07.24
Приложение «Найти мое устройство», предназначенное для поиска потерянных или похищенных гаджетов, достигло значительного рубежа в 500 миллионов загрузок в Google Play Store. Этот успех подчеркивает важность надежных инструментов для отслеживания устройств в условиях возрастающей зависимости от мобильных технологий. Google выпустил приложение 11 декабря 2013 года, и на протяжении многих лет его дизайн оставался неизменным с зелено-белой цветовой палитрой.
В начале 2023 года Google обновила дизайн приложения, внедрив Material You и темную тему, которая заменила старый интерфейс с картами и каруселью устройств на более простой список устройств с обновленным интерфейсом на google.com/android/find.
Ранее пользователи могли искать свои устройства через команду «найти мой телефон» в Google, но эта возможность была удалена несколько лет назад. Теперь для поиска необходимо использовать приложение или сайт «Найти мое устройство».
Приложение позволяет отслеживать местоположение и состояние (аккумулятор и сеть) различных устройств, включая телефоны Android, планшеты, часы на базе Wear OS, наушники с Fast Pair, а также трекеры. Пользователи могут воспроизводить звук на потерянном устройстве, блокировать его, добавлять собственные сообщения и стирать данные. Ближе к концу 2023 года Google обновил логотип приложения, заменив зелено-белый значок на четырехцветный.
Важно отметить, что для настройки сети или трекеров приложение «Найти мое устройство» не используется. Эти функции обрабатываются службами Google Play и Fast Pair, которые отображаются в верхней части экрана.
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Приложение Google Find My Device скачали 500 миллионов раз в Play StoreGoogle обновление приложения
В начале 2023 года Google обновила дизайн приложения, внедрив Material You и темную тему, которая заменила старый интерфейс с картами и каруселью устройств на более простой список устройств с обновленным интерфейсом на google.com/android/find.
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