15.07.24

Огляд смартфона Oppo Reno12 Pro: можливості

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Oppo Reno12 Pro

Новий смартфон Oppo Reno12 Pro зі свіжим процесором та набором актуальних функцій вже можна купити в Україні. Розкажемо, чим може бути цікавим цей флагман