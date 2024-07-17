Додаток Google Find My Device завантажили 500 мільйонів разів у Play Store17.07.24
Програма “Знайти мій пристрій”, призначена для пошуку втрачених або викрадених гаджетів, досягла значної межі в 500 мільйонів завантажень у Google Play Store. Цей успіх наголошує на важливості надійних інструментів для відстеження пристроїв в умовах зростаючої залежності від мобільних технологій. Google випустив додаток 11 грудня 2013 року, і протягом багатьох років його дизайн залишався незмінним із зелено-білою палітрою кольорів.
На початку 2023 року Google оновила дизайн програми, впровадивши Material You та темну тему, яка замінила старий інтерфейс з картами та каруселлю пристроїв на простіший список пристроїв з оновленим інтерфейсом на google.com/android/find.
Раніше користувачі могли шукати свої пристрої через команду “Знайти мій телефон” у Google, але ця можливість була видалена кілька років тому. Тепер для пошуку необхідно використовувати програму або сайт “Знайти мій пристрій”.
Програма дозволяє відстежувати розташування та стан (акумулятор та мережу) різних пристроїв, включаючи телефони Android, планшети, годинник на базі Wear OS, навушники з Fast Pair, а також трекери. Користувачі можуть відтворювати звук на втраченому пристрої, блокувати його, додавати власні повідомлення та прати дані. Ближче до кінця 2023 року Google оновив логотип програми, замінивши зелено-білий значок на чотириколірний.
Важливо зазначити, що для налаштування мережі або трекерів програма “Знайти мій пристрій” не використовується. Ці функції обробляються службами Google Play та Fast Pair, які відображаються у верхній частині екрана.
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Додаток Google Find My Device завантажили 500 мільйонів разів у Play StoreGoogle додаток оновлення
На початку 2023 року Google оновила дизайн програми, впровадивши Material You та темну тему, яка замінила старий інтерфейс з картами та каруселлю пристроїв на простіший список пристроїв з оновленим інтерфейсом на google.com/android/find.
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