Приложение еКонопля предназначено для аграрных предпринимателей

В Украине запустили реестр промышленной конопли «еКонопля», который упростит работу аграрных предпринимателей. Новый сервис позволяет регистрировать предприятия, вносить данные о посевах, урожаях и лабораторных исследованиях, а также анализировать земельные участки. Благодаря интеграции с другими госреестрами процесс оформления документов теперь занимает минуты вместо месяцев.

Разработка реестра велась Министерством аграрной политики совместно с Министерством цифровой трансформации в рамках Программы EGAP при поддержке правительства Швейцарии и проекта ЕС IPRSA. Основой для платформы стала система Дія.Engine, которая уже используется 23 госучреждениями. Новый инструмент минимизирует бюрократию, снижает коррупционные риски и делает процессы регистрации и ведения деятельности более прозрачными.