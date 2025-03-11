Приложение еКонопля предназначено для аграрных предпринимателей11.03.25
В Украине запустили реестр промышленной конопли «еКонопля», который упростит работу аграрных предпринимателей. Новый сервис позволяет регистрировать предприятия, вносить данные о посевах, урожаях и лабораторных исследованиях, а также анализировать земельные участки. Благодаря интеграции с другими госреестрами процесс оформления документов теперь занимает минуты вместо месяцев.
Разработка реестра велась Министерством аграрной политики совместно с Министерством цифровой трансформации в рамках Программы EGAP при поддержке правительства Швейцарии и проекта ЕС IPRSA. Основой для платформы стала система Дія.Engine, которая уже используется 23 госучреждениями. Новый инструмент минимизирует бюрократию, снижает коррупционные риски и делает процессы регистрации и ведения деятельности более прозрачными.
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Приложение еКонопля предназначено для аграрных предпринимателей приложения события в Украине
В Украине запустили реестр промышленной конопли «еКонопля», который упростит работу аграрных предпринимателей.
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Приложение еКонопля предназначено для аграрных предпринимателей
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