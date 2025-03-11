Додаток еКонопля призначений для аграрних підприємців11.03.25
В Україні запустили реєстр промислової коноплі «еКонопля», яка спростить роботу аграрних підприємців. Новий сервіс дозволяє реєструвати підприємства, вносити дані про посіви, врожаї та лабораторні дослідження, а також аналізувати земельні ділянки. Завдяки інтеграції з іншими держреєстрами, процес оформлення документів тепер займає хвилини замість місяців.
Розробка реєстру велася Міністерством аграрної політики спільно з Міністерством цифрової трансформації у рамках Програми EGAP за підтримки уряду Швейцарії та проекту ЄС IPRSA. Основою для платформи стала система Дія. Engine, яка вже використовується 23 держустановами. Новий інструмент мінімізує бюрократію, знижує корупційні ризики та робить процеси реєстрації та ведення діяльності прозорішими.
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Додаток еКонопля призначений для аграрних підприємців додаток події в Україні
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