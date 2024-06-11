Приложение «Дія» будет сообщать родственникам о статусе военнопленного11.06.24
Во время войны в Украине ситуация с военнопленными и пропавшими без вести защитниками остается серьезной и тревожной. Родственники часто оказываются, сталкиваясь с дезинформацией и мошенничеством. Чтобы помочь семьям пленных и защитить их от обмана, Украина вводит новое мероприятие: интеграцию сообщений Координационного штаба по обращению с военнопленными в приложение «Дія».
Как это работает:
- Регистрация на сайте Координационного штаба:
- Когда человек пропадает без вести, его родственники должны зарегистрировать личный кабинет на сайте Координационного штаба и подать заявление об исчезновении.
- Получение сообщений в «Дія»:
- После подачи заявления все ключевые обновления и сообщения будут автоматически отправляться в программу «Дія».
- Для получения сообщений, пользователь должен быть авторизован в «Действии» и иметь верифицированную карту налогоплательщика.
Типы сообщений:
- Подтверждение заявления: Уведомление о подтверждении заявления.
- Добавить информацию в дело: Обновление о ходе расследования или дополнительные данные.
- Освобождение из плена: Сообщение о том, что человек уволен.
- Изменение статуса: Если человек считался пропавшим без вести, но затем было подтверждено, что он находится в плену.
- Защита от мошенничества: Снижается риск обмана и дезинформации, поскольку вся информация поступает непосредственно от официальных органов.
- Прозрачность и уверенность: Родственники получают достоверные и своевременные сведения, что уменьшает их тревогу и позволяет лучше ориентироваться в ситуации.
- Удобство: Интеграция с «Дія» обеспечивает легкий доступ к важным сообщениям через привычную и широко используемую программу.
Важные условия:
- Пользователь должен быть авторизован в «Дія».
- У него должна быть верифицирована карточка налогоплательщика.
- Заявления должны подаваться через Личный кабинет Координационного штаба.
Это мероприятие является важным шагом в поддержке семей украинских военнопленных и пропавших без вести, обеспечивая им более надежный и защищенный канал для получения информации.
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Приложение «Дія» будет сообщать родственникам о статусе военнопленноговойна приложения события в Украине
Украина вводит интеграцию сообщений Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными в приложение «Дія».
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