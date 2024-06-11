Приложение «Дія» будет сообщать родственникам о статусе военнопленного

Во время войны в Украине ситуация с военнопленными и пропавшими без вести защитниками остается серьезной и тревожной. Родственники часто оказываются, сталкиваясь с дезинформацией и мошенничеством. Чтобы помочь семьям пленных и защитить их от обмана, Украина вводит новое мероприятие: интеграцию сообщений Координационного штаба по обращению с военнопленными в приложение «Дія».

Как это работает:

Регистрация на сайте Координационного штаба: Когда человек пропадает без вести, его родственники должны зарегистрировать личный кабинет на сайте Координационного штаба и подать заявление об исчезновении. Получение сообщений в «Дія»: После подачи заявления все ключевые обновления и сообщения будут автоматически отправляться в программу «Дія».

Для получения сообщений, пользователь должен быть авторизован в «Действии» и иметь верифицированную карту налогоплательщика.

Типы сообщений:

Подтверждение заявления : Уведомление о подтверждении заявления.

: Уведомление о подтверждении заявления. Добавить информацию в дело : Обновление о ходе расследования или дополнительные данные.

: Обновление о ходе расследования или дополнительные данные. Освобождение из плена : Сообщение о том, что человек уволен.

: Сообщение о том, что человек уволен. Изменение статуса: Если человек считался пропавшим без вести, но затем было подтверждено, что он находится в плену.

Защита от мошенничества : Снижается риск обмана и дезинформации, поскольку вся информация поступает непосредственно от официальных органов.

: Снижается риск обмана и дезинформации, поскольку вся информация поступает непосредственно от официальных органов. Прозрачность и уверенность : Родственники получают достоверные и своевременные сведения, что уменьшает их тревогу и позволяет лучше ориентироваться в ситуации.

: Родственники получают достоверные и своевременные сведения, что уменьшает их тревогу и позволяет лучше ориентироваться в ситуации. Удобство: Интеграция с «Дія» обеспечивает легкий доступ к важным сообщениям через привычную и широко используемую программу.

Важные условия:

Пользователь должен быть авторизован в «Дія».

У него должна быть верифицирована карточка налогоплательщика.

Заявления должны подаваться через Личный кабинет Координационного штаба.

Это мероприятие является важным шагом в поддержке семей украинских военнопленных и пропавших без вести, обеспечивая им более надежный и защищенный канал для получения информации.