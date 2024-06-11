Додаток «Дія» повідомлятиме родичів про статус військовополоненого11.06.24
Під час війни в Україні ситуація з військовополоненими та зниклими безвісти захисниками залишається серйозною та тривожною. Родичі часто опиняються, стикаючись з дезінформацією та шахрайством. Щоб допомогти сім’ям полонених та захистити їх від обману, Україна запроваджує новий захід: інтеграцію повідомлень Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у додаток «Дія».
Як це працює:
- Реєстрація на сайті Координаційного штабу:
- Коли людина пропадає безвісти, її родичі мають зареєструвати особистий кабінет на сайті Координаційного штабу та подати заяву про зникнення.
- Отримання повідомлень у «Дії»:
- Після подання заяви, всі ключові оновлення та повідомлення будуть автоматично надсилатися до програми «Дія».
- Для отримання повідомлень, користувач має бути авторизований у «Дії» та мати верифіковану картку платника податків.
Типи повідомлень:
- Підтвердження заяви: Повідомлення про те, що заява підтверджена.
- Додати інформацію до справи: Оновлення про хід розслідування або додаткові дані.
- Звільнення з полону: Повідомлення про те, що людина звільнена.
- Зміна статусу: Якщо людина вважалася зниклою безвісти, але потім було підтверджено, що вона перебуває в полоні.
- Захист від шахрайства: Знижується ризик обману та дезінформації, оскільки вся інформація надходить безпосередньо від офіційних органів.
- Прозорість і впевненість: Родичі отримують достовірні та своєчасні відомості, що зменшує їхню тривогу і дозволяє краще орієнтуватися в ситуації.
- Зручність: Інтеграція з «Дією» забезпечує легкий доступ до важливих повідомлень через звичну та широко використовувану програму.
Важливі умови:
- Користувач повинен бути авторизований у «Дії».
- У нього має бути верифікована картка платника податків.
- Заяви повинні подаватися через Особистий кабінет Координаційного штабу.
Цей захід є важливим кроком у підтримці сімей українських військовополонених та зниклих безвісти, забезпечуючи їм надійніший та захищений канал для отримання інформації.
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Додаток «Дія» повідомлятиме родичів про статус військовополоненоговійна додаток події в Україні
Україна запроваджує інтеграцію повідомлень Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у додаток «Дія».
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