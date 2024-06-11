Додаток «Дія» повідомлятиме родичів про статус військовополоненого

Під час війни в Україні ситуація з військовополоненими та зниклими безвісти захисниками залишається серйозною та тривожною. Родичі часто опиняються, стикаючись з дезінформацією та шахрайством. Щоб допомогти сім’ям полонених та захистити їх від обману, Україна запроваджує новий захід: інтеграцію повідомлень Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у додаток «Дія».

Як це працює:

Реєстрація на сайті Координаційного штабу: Коли людина пропадає безвісти, її родичі мають зареєструвати особистий кабінет на сайті Координаційного штабу та подати заяву про зникнення. Отримання повідомлень у «Дії»: Після подання заяви, всі ключові оновлення та повідомлення будуть автоматично надсилатися до програми «Дія».

Для отримання повідомлень, користувач має бути авторизований у «Дії» та мати верифіковану картку платника податків.

Типи повідомлень:

Підтвердження заяви : Повідомлення про те, що заява підтверджена.

: Повідомлення про те, що заява підтверджена. Додати інформацію до справи : Оновлення про хід розслідування або додаткові дані.

: Оновлення про хід розслідування або додаткові дані. Звільнення з полону : Повідомлення про те, що людина звільнена.

: Повідомлення про те, що людина звільнена. Зміна статусу: Якщо людина вважалася зниклою безвісти, але потім було підтверджено, що вона перебуває в полоні.

Захист від шахрайства : Знижується ризик обману та дезінформації, оскільки вся інформація надходить безпосередньо від офіційних органів.

: Знижується ризик обману та дезінформації, оскільки вся інформація надходить безпосередньо від офіційних органів. Прозорість і впевненість : Родичі отримують достовірні та своєчасні відомості, що зменшує їхню тривогу і дозволяє краще орієнтуватися в ситуації.

: Родичі отримують достовірні та своєчасні відомості, що зменшує їхню тривогу і дозволяє краще орієнтуватися в ситуації. Зручність: Інтеграція з «Дією» забезпечує легкий доступ до важливих повідомлень через звичну та широко використовувану програму.

Важливі умови:

Користувач повинен бути авторизований у «Дії».

У нього має бути верифікована картка платника податків.

Заяви повинні подаватися через Особистий кабінет Координаційного штабу.

Цей захід є важливим кроком у підтримці сімей українських військовополонених та зниклих безвісти, забезпечуючи їм надійніший та захищений канал для отримання інформації.