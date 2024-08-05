Представлены смартфоны realme 13 Pro и 13 Pro+: модули камер Sony, экраны 120 Гц, процессоры Qualcomm

Компания realme провела презентацию, на которой представила новую линейку смартфонов realme 13 Pro. Топовой моделью стал realme 13 Pro+, оснащённый 6.7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Экран защищён стеклом Corning Gorilla Glass 7i. Смартфон работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 и имеет аккумулятор ёмкостью 5200 мАч с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 80 Вт.

Одной из ключевых особенностей realme 13 Pro+ стала основная камера с датчиком Sony LYT-701 на 50 МП. Её дополняют телеобъектив Sony LYT-600 на 50 МП и широкоугольный сенсор на 8 МП. Камера поддерживает интеллектуальные функции, такие как Smart Removal, Group Photo Enhancement и Audio Zoom. Устройство имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP65 и поставляется с оперативной памятью на 8 или 12 ГБ и внутренним хранилищем объёмом 256 или 512 ГБ. Старт продаж realme 13 Pro+ в Индии запланирован на 6 августа по цене от $394. На глобальный рынок смартфон выйдет чуть позже.

Другим представителем новой линейки стал realme 13 Pro. Он отличается от старшей модели основным камерным модулем, где вместо сенсора Sony LYT-701 установлен датчик Sony LYT-600 на 50 МП. Также устройство поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт, вместо 80 Вт у Pro+.

Остальные характеристики совпадают: FHD+ AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц, процессор Snapdragon 7s Gen 2, защита от воды и пыли IP65, аккумулятор на 5200 мАч, оперативная память на 8 или 12 ГБ и внутреннее хранилище объёмом до 512 ГБ. Смартфон доступен в трёх цветах: Monet Gold, Monet Purple и Emerald Green. Предзаказы на realme 13 Pro уже открыты в Индии по цене от $320, а на другие рынки новинка поступит позже.