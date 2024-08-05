Представлені смартфони realme 13 Pro та 13 Pro+: модулі камер Sony, екрани 120 Гц, процессори Qualcomm

Компанія realme провела презентацію, де представила нову лінійку смартфонів realme 13 Pro. Топовою моделлю став realme 13 Pro+, оснащений 6.7-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю FHD+ та частотою оновлення 120 Гц. Екран захищений склом Corning Gorilla Glass 7i. Смартфон працює на базі процесора Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 та має акумулятор ємністю 5200 мАг з підтримкою швидкої зарядки SuperVOOC потужністю 80 Вт.

Однією з ключових особливостей realme 13 Pro+ стала основна камера з датчиком Sony LYT-701 на 50 МП. Її доповнюють телеоб’єктив Sony LYT-600 на 50 МП та ширококутний сенсор на 8 МП. Камера підтримує інтелектуальні функції, такі як Smart Removal, Group Photo Enhancement та Audio Zoom. Пристрій має захист від води та пилу за стандартом IP65 та поставляється з оперативною пам’яттю на 8 або 12 ГБ та внутрішнім сховищем об’ємом 256 або 512 ГБ. Старт продажу realme 13 Pro+ в Індії запланований на 6 серпня за ціною від $394. На глобальний ринок смартфон вийде трохи згодом.

Іншим представником нової лінійки став realme 13 Pro. Він відрізняється від старшої моделі основним камерним модулем, де замість сенсора Sony LYT-701 встановлено датчик Sony LYT-600 на 50 МП. Також пристрій підтримує швидку зарядку потужністю 45 Вт, замість 80 Вт Pro+. Замовлення на realme 13 Pro вже відкриті в Індії за ціною від $320, а на інші ринки новинка надійде пізніше.

Інші характеристики збігаються: FHD+ AMOLED-дисплей із частотою 120 Гц, процесор Snapdragon 7s Gen 2, захист від води та пилу IP65, акумулятор на 5200 мАг, оперативна пам’ять на 8 або 12 ГБ та внутрішнє сховище об’ємом до 512 ГБ. Смартфон доступний у трьох кольорах: Monet Gold, Monet Purple та Emerald Green.