Представлены смартфоны Poco X7 и Poco X7 Pro на SoC MediaTek. Купить их в Украине можно по цене от 13 000 грн09.01.25
Смартфоны Poco X7 и Poco X7 Pro основаны на процессорах MediaTek, имеют защиту от влаги и пыли по классу IP68, стереодинамики, NFC. Их можно купить как на Алиекспресс, со скидкой и возможностью выиграть еще одно устройство компании.
С купонами которые выдаются сразу при покупке скидка составит $40. Таким образом финальная цена Poco X7 Pro в Китае:
- Poco X7 Pro 8+256 $269
- Poco X7 Pro 12+256 $289
- Poco X7 Pro 12+512 $319
При покупке также автоматически можно стать участником розыгрыша устройств компании:
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Poco X7 Pro
Poco X7 Pro стал первым смартфоном на глобальном рынке, получившим флагманский процессор Dimensity 8400-Ultra. Устройство предлагает аналогичные объемы памяти, что и базовая модель.
Основные отличия Pro-версии:
- 6,67-дюймовый плоский AMOLED-экран с разрешением 1,5K-CrystalRes, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 3200 нит,
- основная камера с сенсором Sony IMX882 на 50 Мп, дополняемая 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой,
- фронтальная камера на 20 Мп.
Pro-модель получила аккумулятор увеличенной емкости — 6000 мА·ч, с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт, что обеспечивает долгую автономность и минимальное время для восстановления заряда.
Смартфоны работают под управлением Xiaomi HyperOS и предлагают дополнительные функции на базе искусственного интеллекта от Xiaomi — AI Interpreter, AI Notes и AI Recorder, а также предустановленный Google Gemini. Впоследствии станут доступными еще несколько AI-функций — AI Image Expansion, AI Film и AI Erase Pro для работы с изображениями.
Poco X7
Poco X7 оснащен 6,67-дюймовым 3D-изогнутым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц, обеспечивающим плавное отображение контента и насыщенные цвета. Устройство работает на базе процессора Dimensity 7300-Ultra, предлагая конфигурации оперативной памяти объемом 8 или 12 ГБ, а также встроенного хранилища на 256 или 512 ГБ.
Основная камера получила тройной модуль:
- главный датчик на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения,
- сверхширокоугольный модуль на 8 Мп,
- макрокамеру с разрешением 2 Мп.
Для селфи и видеозвонков предусмотрена 20-мегапиксельная фронтальная камера с широким углом обзора и автоматическим 0,8x-зумом.
Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5110 мА·ч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт. Модель доступна в трех цветах: черный, зеленый и серебряный.
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Смартфоны Poco X7 и Poco X7 Pro основаны на процессорах MediaTek, имеют защиту от влаги и пыли по классу IP68, стереодинамики, NFC. Их можно купить как на Алиекспресс, со скидкой и возможностью выиграть еще одно устройство компании.
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