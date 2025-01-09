Представлені смартфони Poco X7 та Poco X7 Pro на SoC MediaTek. Придбати їх в Україні можна за ціною від 13 000 грн09.01.25
Смартфони Poco X7 та Poco X7 Pro засновані на процесорах MediaTek, мають захист від вологи та пилу за класом IP68, стереодинаміки, NFC. Їх можна купити як на Аліекспрес, зі знижкою та можливістю виграти ще один пристрій компанії.
З купонами, які видаються відразу при покупці, знижка складе $40. Таким чином, фінальна ціна Poco X7 Pro в Китаї:
- Poco X7 Pro 8+256 $269
- Poco X7 Pro 12+256 $289
- Poco X7 Pro 12+512 $319
При покупці також автоматично можна стати учасником розіграшу пристроїв компанії:
- 5 смартфонів POCO X7 Pro
- 10 фітнес-трекерів Redmi Band 9
- 20 навушників Redmi Buds 6 Active
Poco X7 Pro
Poco X7 Pro став першим смартфоном на глобальному ринку, який отримав флагманський процесор Dimensity 8400-Ultra. Пристрій пропонує аналогічні обсяги пам’яті, як і базова модель.
Основні відмінності Pro-версії:
- 6,67-дюймовий плоский AMOLED-екран з роздільною здатністю 1,5K-CrystalRes, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю до 3200 нит,
- основна камера із сенсором Sony IMX882 на 50 Мп, що доповнюється 8-мегапіксельною надширококутною камерою,
- фронтальна камера на 20 Мп.
Pro-модель отримала акумулятор збільшеної ємності — 6000 мА·год, за допомогою швидкої зарядки потужністю 90 Вт, що забезпечує тривалу автономність та мінімальний час для відновлення заряду.
Смартфони працюють під керуванням Xiaomi HyperOS і пропонують додаткові функції на базі штучного інтелекту від Xiaomi – AI Interpreter, AI Notes та AI Recorder, а також встановлений Google Gemini. Згодом стануть доступними ще кілька AI-функцій – AI Image Expansion, AI Film та AI Erase Pro для роботи із зображеннями.
Poco X7
Poco X7 оснащений 6,67-дюймовим 3D-вигнутим AMOLED-екраном із частотою оновлення 120 Гц, що забезпечує плавне відображення контенту та насичені кольори. Пристрій працює на базі процесора Dimensity 7300-Ultra, пропонуючи конфігурацію оперативної пам’яті об’ємом 8 або 12 ГБ, а також вбудованого сховища на 256 або 512 ГБ.
Основна камера отримала потрійний модуль:
- головний датчик на 50 Мп з оптичною стабілізацією зображення,
- надширококутний модуль на 8 Мп,
- макрокамеру з роздільною здатністю 2 Мп.
Для селфі та відеодзвінків передбачена 20-мегапіксельна фронтальна камера з широким кутом огляду та автоматичним 0,8x-зумом.
Смартфон оснащений акумулятором ємністю 5110 мА·год, який підтримує швидке заряджання потужністю 45 Вт. Модель доступна у трьох кольорах: чорний, зелений та срібний.
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Представлені смартфони Poco X7 та Poco X7 Pro на SoC MediaTek. Придбати їх в Україні можна за ціною від 13 000 грн Poco смартфон
Смартфони Poco X7 та Poco X7 Pro засновані на процесорах MediaTek, мають захист від вологи та пилу за класом IP68, стереодинаміки, NFC. Їх можна купити як на Аліекспрес, зі знижкою та можливістю виграти ще один пристрій компанії.
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