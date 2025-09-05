Представлены планшеты Samsung Galaxy Tab S11 и Tab S11 Ultra с Dimensity 9400+ и Dynamic AMOLED 2X05.09.25
Samsung представила новую серию планшетов Galaxy Tab S11, в которую вошли модели Galaxy Tab S11 и Galaxy Tab S11 Ultra. Линейка получила тонкий корпус, современные комплектующие и набор функций Galaxy AI.
Обе модели работают на Android 16 с оболочкой One UI 8. В системе реализован мультимодальный Galaxy AI, способный анализировать текст, голос и изображения. Режим Gemini Live позволяет в реальном времени делиться экраном и получать пояснения или интерпретации от ИИ. Доступны функции Drawing Assist и Writing Assist для работы с эскизами и текстом. Стилус S Pen получил обновлённый дизайн с конусным наконечником и шестигранной формой корпуса.
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra оснащён 14,6-дюймовым экраном Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2960×1848 пикселей и яркостью до 1600 нит. Планшет поддерживает работу со стилусом S Pen. В основе лежит процессор MediaTek Dimensity 9400+, в зависимости от модификации доступно 12 или 16 ГБ оперативной памяти и хранилище на 512 ГБ либо 1 ТБ с возможностью расширения картой MicroSD до 2 ТБ. Устройство оборудовано двойной камерой на 13 и 8 Мпикс, фронтальной камерой на 12 Мпикс, аккумулятором ёмкостью 11 600 мА·ч с поддержкой зарядки 45 Вт, четырьмя динамиками и модулем Wi-Fi 7. Толщина корпуса составляет всего 5,1 мм, вес — около 692 г.
Samsung Galaxy Tab S11
Samsung Galaxy Tab S11 представляет более компактный и доступный вариант. Он получил 11-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2560×1600 пикселей и яркостью до 1600 нит. Планшет также работает на процессоре Dimensity 9400+, но выпускается только в версии с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Камера здесь одна — 13 МП, фронтальная также 12 МП. Вместо Wi-Fi 7 используется Wi-Fi 6E. Аккумулятор уменьшен до 8400 мА·ч, но поддержка 45-ватной зарядки сохранена. Толщина корпуса составляет 5,5 мм, весит устройство около 470 г.
Купить в Украине
В Украине планшет Samsung Galaxy Tab S11 можно заказать по цене 43 999 грн за версию с Wi-Fi и 49 999 грн за модель с поддержкой 5G.
Стоимость Galaxy Tab S11 Ultra в Европе варьируется от €1340 до €1910, данные о ценах и старте продаж в Украине пока не раскрыты.
