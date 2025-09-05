Представлені планшети Samsung Galaxy Tab S11 та Tab S11 Ultra з Dimensity 9400+ та Dynamic AMOLED 2X05.09.25
Samsung представила нову серію планшетів Galaxy Tab S11, до якої увійшли моделі Galaxy Tab S11 та Galaxy Tab S11 Ultra. Лінійка отримала тонкий корпус, сучасні комплектуючі та набір функцій Galaxy AI.
Обидві моделі працюють на Android 16 з оболонкою One UI 8. У системі реалізований мультимодальний Galaxy AI, здатний аналізувати текст, голос та зображення. Режим Gemini Live дозволяє в реальному часі ділитися екраном та отримувати пояснення чи інтерпретації від ІІ. Доступні функції Drawing Assist та Writing Assist для роботи з ескізами та текстом. Стілус S Pen отримав оновлений дизайн з конусним наконечником та шестигранною формою корпусу.
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra оснащений 14,6-дюймовим екраном Dynamic AMOLED 2X з роздільною здатністю 2960×1848 пікселів та яскравістю до 1600 нит. Планшет підтримує роботу зі стілус S Pen. В основі лежить процесор MediaTek Dimensity 9400+, залежно від модифікації доступно 12 або 16 ГБ оперативної пам’яті та сховище на 512 ГБ або 1 ТБ із можливістю розширення карткою MicroSD до 2 ТБ. Пристрій обладнано подвійною камерою на 13 і 8 Мпікс, фронтальною камерою на 12 Мпікс, акумулятором ємністю 11 600 мА·ч з підтримкою зарядки 45 Вт, чотирма динаміками та модулем Wi-Fi 7. Товщина корпусу становить 2,5 г.
Samsung Galaxy Tab S11
Samsung Galaxy Tab S11 представляє більш компактний та доступний варіант. Він отримав 11-дюймовий дисплей Dynamic AMOLED 2X з роздільною здатністю 2560×1600 пікселів та яскравістю до 1600 ниток. Планшет також працює на процесорі Dimensity 9400+, але випускається лише у версії з 12 ГБ ОЗУ та 256 ГБ вбудованої пам’яті. Камера тут одна – 13 МП, фронтальна також 12 МП. Замість Wi-Fi 7 використовується Wi-Fi 6E. Акумулятор зменшений до 8400 мА·год, але підтримка 45-ватного заряджання збережена. Товщина корпусу становить 5,5 мм, важить пристрій близько 470 г.
Купити в Україні
В Україні планшет Samsung Galaxy Tab S11 можна замовити за ціною 43999 грн за версію з Wi-Fi і 49999 грн за модель з підтримкою 5G.
Вартість Galaxy Tab S11 Ultra в Європі варіюється від €1340 до €1910, дані про ціни та старт продажів в Україні поки не розкрито.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Новий ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН оснащений топовим процесором Intel Core Ultra 9 275HX та відеокартою NVIDIA GeForce RTX 5080. Подивимося, що модель може запропонувати в новому поколінні
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Представлені планшети Samsung Galaxy Tab S11 та Tab S11 Ultra з Dimensity 9400+ та Dynamic AMOLED 2X MediaTek Samsung планшет події у світі
В Україні планшет Samsung Galaxy Tab S11 можна замовити за ціною 43999 грн за версію з Wi-Fi і 49999 грн за модель з підтримкою 5G.
Acer на IFA 2025: Acer Swift 16 AI на процессорах Intel Panther Lake и обновление Predator Helios и Nitro V Acer IFA Intel ноутбук
Компанія Acer на виставці IFA 2025 представила оновлену лінійку ноутбуків, що охоплює як легкі моделі для роботи та мобільності,
Представлені планшети Samsung Galaxy Tab S11 та Tab S11 Ultra з Dimensity 9400+ та Dynamic AMOLED 2X
Acer на IFA 2025: Acer Swift 16 AI на процессорах Intel Panther Lake и обновление Predator Helios и Nitro V
Samsung представила дві нові акустичні системи на IFA 2025
Смартфон Samsung Galaxy S25 FE вже можна купити в Україні
Суд дозволив Google не продавати браузер Chrome та ОС Android
Samsung Galaxy A17 5G на Exynos 1330, 6,7″ Super AMOLED-дисплеєм та 50 Мп-камерою представили в Європі
Windows 11 та Android-пристрою зможуть синхронізувати буфер обміну
Представлена Dolby Vision 2 для смарт-телевізорів
YouTube перевірятиме чи всі учасники Premium-підписки живуть разом