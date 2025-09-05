Представлені планшети Samsung Galaxy Tab S11 та Tab S11 Ultra з Dimensity 9400+ та Dynamic AMOLED 2X

Samsung представила нову серію планшетів Galaxy Tab S11, до якої увійшли моделі Galaxy Tab S11 та Galaxy Tab S11 Ultra. Лінійка отримала тонкий корпус, сучасні комплектуючі та набір функцій Galaxy AI.

Обидві моделі працюють на Android 16 з оболонкою One UI 8. У системі реалізований мультимодальний Galaxy AI, здатний аналізувати текст, голос та зображення. Режим Gemini Live дозволяє в реальному часі ділитися екраном та отримувати пояснення чи інтерпретації від ІІ. Доступні функції Drawing Assist та Writing Assist для роботи з ескізами та текстом. Стілус S Pen отримав оновлений дизайн з конусним наконечником та шестигранною формою корпусу.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra

Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra оснащений 14,6-дюймовим екраном Dynamic AMOLED 2X з роздільною здатністю 2960×1848 пікселів та яскравістю до 1600 нит. Планшет підтримує роботу зі стілус S Pen. В основі лежить процесор MediaTek Dimensity 9400+, залежно від модифікації доступно 12 або 16 ГБ оперативної пам’яті та сховище на 512 ГБ або 1 ТБ із можливістю розширення карткою MicroSD до 2 ТБ. Пристрій обладнано подвійною камерою на 13 і 8 Мпікс, фронтальною камерою на 12 Мпікс, акумулятором ємністю 11 600 мА·ч з підтримкою зарядки 45 Вт, чотирма динаміками та модулем Wi-Fi 7. Товщина корпусу становить 2,5 г.

Samsung Galaxy Tab S11

Samsung Galaxy Tab S11 представляє більш компактний та доступний варіант. Він отримав 11-дюймовий дисплей Dynamic AMOLED 2X з роздільною здатністю 2560×1600 пікселів та яскравістю до 1600 ниток. Планшет також працює на процесорі Dimensity 9400+, але випускається лише у версії з 12 ГБ ОЗУ та 256 ГБ вбудованої пам’яті. Камера тут одна – 13 МП, фронтальна також 12 МП. Замість Wi-Fi 7 використовується Wi-Fi 6E. Акумулятор зменшений до 8400 мА·год, але підтримка 45-ватного заряджання збережена. Товщина корпусу становить 5,5 мм, важить пристрій близько 470 г.

Купити в Україні

В Україні планшет Samsung Galaxy Tab S11 можна замовити за ціною 43999 грн за версію з Wi-Fi і 49999 грн за модель з підтримкою 5G.

Вартість Galaxy Tab S11 Ultra в Європі варіюється від €1340 до €1910, дані про ціни та старт продажів в Україні поки не розкрито.