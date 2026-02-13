Представлены новые TWS наушники Sony WF‑1000XM6 — мощнее процессор, больше микрофонов

Компания Sony представила и сразу начала продажи флагманских беспроводных наушников WF-1000XM6. Новая модель получила заметные технические обновления, расширенный набор функций и изменения в конструкции, направленные на повышение удобства использования.

Sony WF-1000XM6 стали шестым поколением серии. Обновление оказалось более существенным по сравнению с переходом от XM4 к XM5. В наушниках установлен новый процессор QN3e, который, как утверждается, работает в 3 раза быстрее предыдущего решения и обеспечивает более стабильную и глубокую систему активного шумоподавления.

Что нового в Sony WF-1000XM6

Количество адаптивных микрофонов увеличено до 8 вместо 6, что должно положительно сказаться на работе ANC и качестве голосовой связи. Также обновлены динамик, цифро-аналоговый преобразователь и усилитель, что направлено на повышение детализации и чистоты звучания. Конструкция корпуса была оптимизирована, а система вентиляции доработана для повышения комфорта при длительном ношении.

Наушники получили поддержку 360 Reality Audio с отслеживанием движения головы. Режим прозрачности Ambient Mode стал более адаптивным и включает три автоматических профиля. Устройство полностью совместимо со стандартом LE Audio и технологией Auracast. Для настройки звука предусмотрен десятиполосный эквалайзер.

Функции Sony WF-1000XM6

Sony WF-1000XM6 поддерживают технологию костной проводимости, позволяющую частично оставлять слуховой канал открытым для восприятия окружающих звуков. Также реализована технология beamforming для более точного позиционирования голоса во время разговоров, система защиты от ветра и усовершенствованная обработка звука с использованием алгоритмов искусственного интеллекта. Заявленное время автономной работы составляет до восьми часов без подзарядки, а с использованием зарядного кейса — до 24 часов. Поддерживаются быстрая и беспроводная зарядка, сенсорное и голосовое управление, а также интеллектуальные жесты.

Наушники получили защиту от воды и пыли по стандарту IPX4. Для детальной настройки используется приложение Sony Sound Connect. Внешний вид устройства также был изменён: наушники стали более вытянутыми и капсулообразными, а зарядный кейс получил более массивную форму и угловатый дизайн.

Стоимость Sony WF-1000XM6 составляет 299,99 евро или 329,99 доллара. Модель доступна в чёрном и серебристом цветах. В комплект поставки входят беспроводной зарядный кейс, кабель USB-C и четыре пары амбушюр различных размеров: SS, S, M и L.