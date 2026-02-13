Представлены новые TWS наушники Sony WF‑1000XM6 — мощнее процессор, больше микрофонов   

Представлены новые TWS наушники Sony WF‑1000XM6 — мощнее процессор, больше микрофонов13.02.26
Компания Sony представила и сразу начала продажи флагманских беспроводных наушников WF-1000XM6. Новая модель получила заметные технические обновления, расширенный набор функций и изменения в конструкции, направленные на повышение удобства использования.
Sony WF-1000XM6 стали шестым поколением серии. Обновление оказалось более существенным по сравнению с переходом от XM4 к XM5. В наушниках установлен новый процессор QN3e, который, как утверждается, работает в 3 раза быстрее предыдущего решения и обеспечивает более стабильную и глубокую систему активного шумоподавления.
Что нового в Sony WF-1000XM6
Количество адаптивных микрофонов увеличено до 8 вместо 6, что должно положительно сказаться на работе ANC и качестве голосовой связи. Также обновлены динамик, цифро-аналоговый преобразователь и усилитель, что направлено на повышение детализации и чистоты звучания. Конструкция корпуса была оптимизирована, а система вентиляции доработана для повышения комфорта при длительном ношении.
Наушники получили поддержку 360 Reality Audio с отслеживанием движения головы. Режим прозрачности Ambient Mode стал более адаптивным и включает три автоматических профиля. Устройство полностью совместимо со стандартом LE Audio и технологией Auracast. Для настройки звука предусмотрен десятиполосный эквалайзер.
Функции Sony WF-1000XM6
Sony WF-1000XM6 поддерживают технологию костной проводимости, позволяющую частично оставлять слуховой канал открытым для восприятия окружающих звуков. Также реализована технология beamforming для более точного позиционирования голоса во время разговоров, система защиты от ветра и усовершенствованная обработка звука с использованием алгоритмов искусственного интеллекта. Заявленное время автономной работы составляет до восьми часов без подзарядки, а с использованием зарядного кейса — до 24 часов. Поддерживаются быстрая и беспроводная зарядка, сенсорное и голосовое управление, а также интеллектуальные жесты.
Наушники получили защиту от воды и пыли по стандарту IPX4. Для детальной настройки используется приложение Sony Sound Connect. Внешний вид устройства также был изменён: наушники стали более вытянутыми и капсулообразными, а зарядный кейс получил более массивную форму и угловатый дизайн.
Стоимость Sony WF-1000XM6 составляет 299,99 евро или 329,99 доллара. Модель доступна в чёрном и серебристом цветах. В комплект поставки входят беспроводной зарядный кейс, кабель USB-C и четыре пары амбушюр различных размеров: SS, S, M и L.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Обзор смартфона Poco M8 Pro: можно позволить больше
Poco M8 Pro 5G сразу бросается в глаза своим размером и стремлением производителя предложить больше, чем обычно ожидаешь от устройства этой ценовой категории. Он не совсем очередной «середнячок»
Обзор смартфона Poco M8 Pro: можно позволить больше
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
Представлены новые TWS наушники Sony WF‑1000XM6 — мощнее процессор, больше микрофонов Bluetooth Sony наушники
В Sony WF-1000XM6 установлен новый процессор QN3e, который, как утверждается, работает в 3 раза быстрее предыдущего решения и получили защиту от воды и пыли по стандарту IPX4
Бюджетный монитор Dell Alienware AW2526HL с частотой 300 Гц стоит $175 Alienware Dell монитор
Монитор Alienware AW2526HL оснащён 24,5-дюймовой IPS-панелью с разрешением 1920×1080 пикселей
Представлены новые TWS наушники Sony WF‑1000XM6 — мощнее процессор, больше микрофонов
Toyota представила собственный игровой двигатель Fluorite
Смартфоны Oppo A6 оснащены аккумулятором 7000 мАч с 1800 циклами зарядки. Цена — 6 000 грн
Видеозвонки в WhatsApp появятся на ПК. Аналог Zoom и Google Meet
Смартфон Samsung Galaxy F70e оснащен процессором Mediatek Dimensity 6300 и батареей 6000 мАч
Asus ROG Swift OLED PG32UCDM Gen 3 — игровой монитор с частотой 240 Гц и пленкой BlackShield
YouTube Music ограничит доступ к текстам песен без покупки подписки
Discord будет требовать подтверждения возраста пользователей
Дизайнер Apple показал салон первой электрической Ferrari
Uklon будет работать круглосуточно еще в 7 городах Украины
В monobank появятся валютные операции с евро и долларами