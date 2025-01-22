Представлена новая консоль Nintendo Switch 2. В продаже — в течении 2025 года

Nintendo официально представила свою новую игровую консоль — Nintendo Switch 2. После множества слухов и утечек анонс подтвердил большую часть информации, которая ранее циркулировала в сети.

Особенности новой консоли

Nintendo Switch 2 сохранила концепцию гибридного устройства: это портативная консоль, которую можно подключать к телевизору через док-станцию.

Увеличенный дисплей. Экран стал немного больше, что улучшает визуальный опыт.

Обновлённые Joy-Con. Контроллеры получили магнитные крепления и стали крупнее для более удобного управления.

Обратная совместимость. Консоль поддерживает все игры для оригинального Nintendo Switch, включая картриджи, а также обещает эксклюзивные проекты.

Цветовая палитра. В дизайне преобладает строгий графитовый цвет, яркие акценты сохраняются в местах крепления Joy-Con и вокруг стиков.

Удобная стойка. На задней панели консоли размещена подставка, позволяющая устанавливать устройство под разными углами.

В комплект поставки входят док-станция и фиксатор, который позволяет объединять Joy-Con в полноценный геймпад.

Nintendo подтвердила, что новая консоль поддерживает обратную совместимость, что сделает переход на Switch 2 более плавным для текущих владельцев игр. Среди стартовых игр упомянуто только Mario Kart, но Nintendo пообещала раскрыть полный список эксклюзивов на шоу Nintendo Direct, которое состоится 2 апреля 2025 года.

Официальная дата релиза Nintendo Switch 2 пока обозначена только как 2025 год. Более точные подробности о ценах и региональной доступности ожидаются в ближайшие месяцы.