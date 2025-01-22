Представлено нову консоль Nintendo Switch 2. У продажу – протягом 2025 року22.01.25
Nintendo офіційно представила свою нову ігрову консоль – Nintendo Switch 2. Після багатьох чуток і витоків анонс підтвердив більшу частину інформації, яка раніше циркулювала в мережі.
Особливості нової консолі
Nintendo Switch 2 зберегла концепцію гібридного пристрою: це портативна консоль, яку можна підключати до телевізора через док-станцію.
- Збільшений дисплей. Екран став трохи більшим, що покращує візуальний досвід.
- Оновлені Joy-Con. Контролери отримали магнітні кріплення і стали більшими для зручнішого управління.
- Зворотна сумісність. Консоль підтримує всі ігри для оригінального Nintendo Switch, включаючи картриджі та обіцяє ексклюзивні проекти.
- Кольорова палітра. У дизайні переважає строгий графітовий колір, яскраві акценти зберігаються в місцях кріплення Joy-Con та навколо стиків.
- Зручна стійка. На задній панелі консолі розміщено підставку, яка дозволяє встановлювати пристрій під різними кутами.
У комплект поставки входять док-станція та фіксатор, який дозволяє об’єднувати Joy-Con у повноцінний геймпад.
Nintendo підтвердила, що нова консоль підтримує зворотну сумісність, що зробить перехід на Switch 2 плавнішим для поточних власників ігор. Серед стартових ігор згадано лише Mario Kart, але Nintendo пообіцяла розкрити повний список ексклюзивів на шоу Nintendo Direct, яке відбудеться 2 квітня 2025 року.
Офіційна дата релізу Nintendo Switch 2 поки що позначена лише як 2025 рік. Точніші подробиці про ціни та регіональну доступність очікуються в найближчі місяці.
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Представлено нову консоль Nintendo Switch 2. У продажу – протягом 2025 року Nintendo консоль
Офіційна дата релізу Nintendo Switch 2 поки що позначена лише як 2025 рік. Точніші подробиці про ціни та регіональну доступність очікуються в найближчі місяці.
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