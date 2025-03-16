Postal 2 выпустят в версии для гарнитур виртуальной реальности16.03.25
Postal 2 получит новое переиздание — теперь в формате виртуальной реальности. Студия Flat2VR анонсировала Postal 2 VR, представив дебютный трейлер, в котором обыгрывается одна из самых известных сцен оригинальной игры: главный герой уговаривает прохожих подписать петицию, но теперь она посвящена выпуску VR-версии.
Разработчики планируют перенести весь контент шутера 2003 года, адаптировав интерфейс под современные платформы. В обновленной версии изменится система стрельбы, переработана мини-карта, а игровой интерфейс получит дополнительные улучшения. Однако основной игровой процесс останется неизменным: главный герой, известный как Чувак, будет выполнять на первый взгляд простые задания, которые неизменно перерастут в хаос.
Postal 2, вышедшая в 2003 году, стала самой известной и культовой частью франшизы, принесшей студии Running with Scissors широкую, но скандальную популярность. Однако успех сопровождался запретами: игру официально запрещали к продаже в Австралии, Новой Зеландии, Швеции, Малайзии и Германии.
Неудивительно, ведь Postal 2 стабильно фигурирует в списках самых жестоких видеоигр в истории индустрии. Провокационный стиль, абсурдный черный юмор и откровенная сатиричность сделали ее объектом постоянных споров о границах дозволенного в игровой индустрии.
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